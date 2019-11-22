Microsoft yasaklı Huawei'ye satış yapabilmek için lisans aldı
Microsoft Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım listesine koyduğu Huawei'ye yazılım satabilmek için gerekli lisansı aldığını açıkladı
22.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:34
Microsoft Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım listesine koyduğu Huawei'ye yazılım satabilmek için gerekli lisansı aldığını açıkladı.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada ABD Ticaret Bakanlığı'nın Miscrosoft'un Huawei'ye yazılım satabilmek için başvurduğu lisansı 20 Kasım'da onayladığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com