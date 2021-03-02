Microsoft, xCloud'da Full HD'yi test ediyor

XCloud'un yakın gelecekte artırılmış ekran çözünürlüğüne kavuşabilir. Microsoft, Windows Central'da Hellblade: Senua's Sacrifice'ı (xCloud'da çalışıyor) 1080p'de gösteren bir ekran görüntüsü paylaşıldı.

GeForce Now, Amazon Luna ve Google Stadia gibi rakip hizmetler zaten oyunculara Full HD video sunduğundan, daha yüksek bir çözünürlüğün sunulması Microsoft'un akış platformu için büyük bir adım olacaktır. Şimdilik xCloud, maksimum 720p'ye izin veriyor. VG247'ye göre Microsoft, şu anda Xbox One mimarisinde çalışan akış sunucularını şirketin en son konsolu olan Xbox Series X'te kullanılan standartlara yükseltmek istiyor. Tüm bunlar hem PC hem de XOne kullanıcıları için rahat bir oyun deneyimi sağlamak için, çünkü Microsoft bu yıl xCloud'u bu cihazlarda ve iOS akıllı telefonlarda başlatmayı planlıyor.

Kaynak: Playerbros