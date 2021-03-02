Microsoft, xCloud'da Full HD'yi test ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Microsoft, xCloud'da Full HD'yi test ediyor

02.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:28
Microsoft, xCloud'da Full HD'yi test ediyor

Microsoft, xCloud platformunu genişletmeyi planlıyor. Microsoft, xCloud oyun akış platformunu genişletmeyi planlıyor. Full HD olarak çalışan oyunu gösteren ilk ekran görüntüsü çevrimiçi olarak yayınlandı.

XCloud'un yakın gelecekte artırılmış ekran çözünürlüğüne kavuşabilir. Microsoft, Windows Central'da Hellblade: Senua's Sacrifice'ı (xCloud'da çalışıyor) 1080p'de gösteren bir ekran görüntüsü paylaşıldı.

GeForce Now, Amazon Luna ve Google Stadia gibi rakip hizmetler zaten oyunculara Full HD video sunduğundan, daha yüksek bir çözünürlüğün sunulması Microsoft'un akış platformu için büyük bir adım olacaktır. Şimdilik xCloud, maksimum 720p'ye izin veriyor. VG247'ye göre Microsoft, şu anda Xbox One mimarisinde çalışan akış sunucularını şirketin en son konsolu olan Xbox Series X'te kullanılan standartlara yükseltmek istiyor. Tüm bunlar hem PC hem de XOne kullanıcıları için rahat bir oyun deneyimi sağlamak için, çünkü Microsoft bu yıl xCloud'u bu cihazlarda ve iOS akıllı telefonlarda başlatmayı planlıyor.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özlem Zengin Abdülhamit Gül Berat Albayrak Enis Berberoğlu
Magazin Tarkan Eda Ece Bülent Ersoy Kim Kardashian
Spor Erol Bulut Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Microsoft, xCloud'da Full HD'yi test ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 14:29:07. #1.16#
title