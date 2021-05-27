Microsoft, Xbox Yaz etkinliği tarihini verdi

Xbox'ın 20.yıl dönümünü kutlayan Microsoft, Haziran ayında Bethesda ile Xbox beraber yaz etkinliği düzeneyeceklerini kullanıcılara açıkladı.

E3 2021 etkinliğinin dijital ortamda yapılacağı açıklandıktan sonra bazı markalar kendi organizasyonunu düzenleyeceğini açıkladı. Microsoft, Bethesda ile beraber Xbox Yaz orginazasyonu yapacağını duyurdu.

XBOX YAZ ETKİNLİĞİ HAZİRAN'DA YAPILACAK

Firmanın Haziran ayında düzenleyeceği organizasyonda yeni oyunların tanıtılması bekleniyor. Konu ile ilgili detay bulunmasa da Halo İnfinite adlı oyunun organizasyona büyük etki etmesi bekleniyor.

Organizasyon 13 Haziran günü saat 20.00'da başlayacak. Xbox markasının 20. yıl dönümü sebebiyle firmanın değişik bir konsept ile kullanıcıların karşısına çıkağı dedikodular arasında yer alıyor.

Oyunseverler, organizasyonu Twitch, YouTube, Twitter ve Facebook'ta canlı olarak takip edebilme imkanına sahip olacaklar. 90 dakika sürecek organizasyonda Bethesda tarafından tasarlanan destansı oyun serisine de yer verileceği belirtiliyor.

Bu sene Xbox FanFest etkinliğini yapacağını söyleyen Microsoft, etkinliğin pandemi sebebiyle çevrimiçi olacağını açıkladı.