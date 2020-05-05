Microsoft, Xbox Series X için Her Ay Yeni Şeyler Gösterecek
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Microsoft, Xbox Series X için Her Ay Yeni Şeyler Gösterecek

Microsoft, Xbox Series X için Her Ay Yeni Şeyler Gösterecek
05.05.2020 23:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 23:44

Bu yıl Xbox Series X konsolunun çıkacağı yıl olacak. Çıkışa olan zaman daralırken Microsoft da planları hakkında daha fazla detay vermeye devam ediyor.

Bu yıl Xbox Series X konsolunun çıkacağı yıl olacak. Çıkışa olan zaman daralırken Microsoft da planları hakkında daha fazla detay vermeye devam ediyor. Amerika menşeli yazılım devi, yılın geri kalan zamanında her ay Xbox Series X ile ilgili yeni detayların bizlerle paylaşılacağını müjdeledi.

Microsoft Xbox Series X için Xbox 20/20'yi Duyurdu

Öncelikle Microsoft, Xbox 20/20 adıyla Nintendo Direct benzeri programının duyurusunu yaptı. İlk bölüm, 7 Mayıs 2020 Perşembe günü TSİ 18: 00 sıralarındaki Inside Xbox programı ile başlayacak. Bu program sırasında, yeni nesil üçüncü parti oyunların oynanışına, fragmanlarına ve ön-gösterimlerine bakacağız. Bu oyunların arasında Assassin's Creed Valhalla da olacak. Göreceğimiz oyunların tamamı Xbox Series X Optimized olacakmış. Bu sayede, aynı Xbox One X Enhanced gibi bu oyunlar yeni konsolun sunduğu imkanlardan fazlasıyla istifade edecek. Yani saniyede yüz yirmi kare sayısına ulaşmaları ve 4K desteklemeleri mümkün olacakken DirectStorage, DirectX ile sağlanacak ışın izleme teknolojisi son derece hızlı yükleme süreleri ve çok daha fazlası sağlanacak.

Bunun yanı sıra Smart Delivery özelliğini kullanacak olan oyunların güncel listesini de yayınlayacakmış. Bildiğiniz gibi bu özellik sayesinde, Xbox One veya Xbox Series X fark etmeksizin bir oyun için sadece bir defa para ödeyeceksiniz. Diğer platforma geçtiğiniz zaman, yeniden satın alma gerekmeksizin oyununuzu oynamaya devam edebileceksiniz.

Temmuz ayında ise Xbox Game Studios çatısı altındaki geliştiricilerin yeni nesil oyunlarını ilk kez görme fırsatımız olacak. Yeni oynanış videolarının gösterilmesinin yanı sıra yeni oyun duyuruları da yapılacak.

Devam eden aylarda ise Xbox Series X, Xbox Game Studios, Xbox Game Pass ve Project xCloud ile ilgili daha fazla detayın paylaşılacağı söyleniyor.

Son olarak, Halo Infinite için halen bu yılın son çeyreği hedeflenirken Xbox Game Studios çatısı altındaki bütün geliştiriciler Xbox Series X ve Xbox Game Pass için yeni nesil oyunlarını geliştirmeye tam gaz devam ediyorlarmış. Bununla birlikte, Halo Infinite, Wasteland 3, Minecraft Dungeons ve Microsoft Flight Simulator, ilk günden PC için Xbox Game Pass abonelerinin beğenisine sunulacakmış.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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