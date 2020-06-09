Microsoft Xbox Konsollarında Digital Direct Sistemine Geçiyor
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Microsoft Xbox Konsollarında Digital Direct Sistemine Geçiyor

Microsoft cephesinde yirmi beş haneli dijital kod sistemi tarihe karışıyor. Xbox konsollarında Digital Direct sistemine geçiş yapılıyor.

Microsoft Xbox Konsollarında Digital Direct Sistemine Geçiyor
09.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:52

Microsoft cephesinde yirmi beş haneli dijital kod sistemi tarihe karışıyor. Xbox konsollarında Digital Direct sistemine geçiş yapılıyor. Bu program, kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacakmış gibi görünüyor.

Yeni bir Xbox konsolu aldığınız zaman, eğer oyunlu bir paket almışsanız kurulum aşaması zahmetli olabiliyor. Hele de hediye gelen oyun sayısı fazla ise, çok daha zahmetli bir süreçten geçmek durumunda kalıyorsunuz. Çünkü, her bir oyunun yanı sıra bir aylık deneme Xbox Game Pass aboneliği için ayrı ayrı yirmi beş haneli kod girmeniz gerekiyor. Ancak Microsoft bu konuda önemli bir adım atıyor.

Digital Direct Sistemi Nasıl İşliyor?

Bundan böyle hayatımıza Digital Direct isimli yeni bir sistem giriyor. Bu sistem sayesinde hediye oyunları, indirilebilir içerikleri ve deneme sürüm abonelikleri doğrudan konsola indirilebilecek.

Microsoft tarafından verilen bilgiye bakılırsa, konsolunuz ile ilgili içerik ve servis teklifleri kurulum aşamasında karşınıza çıkacak ve her birini 'Al' seçeneğini seçerek Oyunlarım ve Uygulamalarım sekmesindeki dijital kütüphanenize ekleyebileceksiniz.

Eklenen içerikler, eklenen hesap ile ilişkilendirilecek. Ancak dilediğiniz takdirde, kurulum esnasında bu aşmayı 'Daha Sonra Karar Ver' seçeneği ile geçerek sonraya saklayabileceksiniz. Bunun için de Tüm Kütüphane sekmesinin altındaki kütüphanenizden erişim sağlayabileceksiniz.

Oyuncuları uzun süreli kod girmekten kurtaracak bu yeni sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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