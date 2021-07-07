Microsoft, Xbox İçin Kendi DLSS Teknolojisini Yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Microsoft, Xbox İçin Kendi DLSS Teknolojisini Yapacak

Microsoft, Xbox İçin Kendi DLSS Teknolojisini Yapacak
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Microsoft, kendi çözünürlük ölçekleme teknolojisi üzerinde çalışmaya başlayacak.

Microsoft, kendi çözünürlük ölçekleme teknolojisi üzerinde çalışmaya başlayacak. Şirket, yüksek kaliteli grafikleri korurken oyunun akıcı kalmasına yardımcı olması beklenen yeni nesil konsollarında yükseltme kullanmak istiyor. Microsoft'un üzerinde çalıştığı söylenen çözümler yapay zekadan faydalanacak ve her şey biraz Nvidia'nın benzeyecek.

Microsoft'un resmi yayınlanan yapay zeka mühendisliği ile ilgili iş teklifleri oluşturuldu. Bunlardan birinin açıklaması (kıdemli bir yazılım mühendisi pozisyonu) ise şöyle:

"Xbox, geleneksel işleme algoritmalarını daha verimli hale getirmek ve daha iyi alternatifler sağlamak için makine öğreniminden yararlanıyor. Xbox grafik ekibi, milyonlarca oyuncuyu memnun etmek için grafik yazılımında makine öğrenimi algoritmaları uygulayacak bir mühendis arıyor. Bilgisayar grafikleri ve oyunlarda büyük bir etki yaratın."

Adaylar için gereksinimler, 5 ila 10 yıllık profesyonel yazılım geliştirme deneyimi ve pozisyona bağlı olarak bazı makine öğrenimi veya veri bilimi deneyimi. Yeni ölçeklendirme teknolojisinin tanıtılmasının, tıpkı Nvidia'nın DLSS'sinde olduğu gibi doğrudan daha iyi performansa dönüşecek olan konsol bileşenleri üzerindeki yükün hafifletilmesine yardımcı olması bekleniyor.

Microsoft'un da katılmak istediği Makine Öğrenimi altyapısıyla çalışan DLSS gibi teknolojiler gelecekte oldukça yaygınlaşacak. DLSS gibi teknolojiler, grafik işlemcisine yük olmadan, yapay zeka ve makine öğrenimi kullanarak, oynadığınız oyunun daha yüksek çözünürlüklü ve yapay görüntülerini oluşturuyor.

Bu algoritma, oynadığınız oyunun daha iyi çözünürlüklü haline benzer bir görüntü sunmak için sürekli öğreniyor ve kendini eğitiyor. Üstelik bunu yapmak için ekran kartına da yük olmuyor, geliştirilmiş yapay görüntüleri kullanıyor.

Kaynak: Turkmmo

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Selin Şekerci Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Younes Belhanda Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Microsoft, Xbox İçin Kendi DLSS Teknolojisini Yapacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 20:48:56. #1.15#

title