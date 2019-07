Microsoft, Xbox Game Pass'in Temmuz Ayı Ücretsiz Oyunlarını Duyurdu

Microsoft, Xbox Game Pass abonelerinin temmuz ayı boyunca ücretsiz olarak deneyimleyebilecekleri oyunları resmi olarak açıkladı.

Yapılan duyuruda dikkat çeken bir detay bulunuyor. Bu detay, listelenen oyunların bazılarının sadece bilgisayar üzerinde bazılarının sadece konsol bazılarının da hem bilgisayar hem de konsol üzerinden oynanabiliyor olması.

İşte temmuz ayı boyunca ücretsiz olan oyunlar;

Bu ay için ücretsiz olan oyunlar ile ilgili olarak bilinmesi gereken başka bir detay daha bulunuyor. Bu detay, oyunların ücretsiz olduğu sürenin aynı olmaması. Bu konuda belirtilen takvimin takip edilmesi gerekiyor. Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre Shadow of War, My Time at Portia ve Undertale, 4 Temmuz itibarıyla ücretsiz olarak sunuluyor. Dead Reasing 4, Blazing Chrome, LEGO City Undercover, Timespinner ve Unavowed ise 11 Temmuz itibarıyla ücretsiz olacak.

Duyurulan oyunlardan Dead Reasing 4, Shadow of War, My Time at Portia ve Blazing Chrome hem Xbox One hem de bilgisayar üzerinden oynanabiliyor. Timespinner, Unavowed ve Undertale sadece bilgisayar üzerinden oynanabilirken LEGO City Undercover ise sadee Xbox One üzerinden oynanabiliyor.