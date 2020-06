Microsoft, Windows Güncelleme Sistemini Değiştiriyor! Microsoft, Kovid-19 salgını nedeniyle Mart ayında Windows 10 cihazlar için isteğe bağlı toplu güncelleştirmeleri vermeyi kesmişti. Şirket, önümüzdeki ay programı yeniden başlatmayı planlıyor.

Microsoft, Kovid-19 salgını nedeniyle Mart ayında Windows 10 cihazlar için isteğe bağlı toplu güncelleştirmeleri vermeyi kesmişti. Şirket, önümüzdeki ay programı yeniden başlatmayı planlıyor. Yeni Windows 10 güncelleme (update) sistemi hakkında merak edilenler haberimizde.

Önizleme Güncellemeleri Olarak Adlandırılacak

Her şeyden önce, bu güncellemeler artık isteğe bağlı değil, önizleme olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla, şimdiye kadar bu güncellemeleri indirmek için güncelleme kontrolü yapan kullanıcılar, önümüzdeki aydan itibaren Windows Update'e gelen güncellemeleri isteğe bağlı yerine önizleme etiketi ile (2020-07 Cumulative Update Preview for Windows 10 version 2004 for x86-based systems KB1234567 gibi) görecek.

Güncellemeler Ne Zaman Dağıtılacak?

Microsoft, isteğe bağlı güncellemeleri daha önce C ve D haftalarında yayınlarken, artık yalnızca C haftasında indirilebilir olacak. Güncellemelerin zamanlaması için aşağıdaki adlar kullanılacak:

B haftası = her ayın ikinci haftası (Salı Yaması haftası)

C haftası = her ayın üçüncü haftası

D haftası = her ayın dördüncü haftası

Temmuz 2020'den itibaren, önizleme güncellemeleri sadece her ayın üçüncü haftası indirilebilecek. Microsoft, önizleme güncellemelerinin artık WSU veya WSUS kanalındaki Windows Server'da görünmeyeceğini söylüyor. "Bu, çevrenizde desteklenen tüm Windows sürümlerinde tutarlı bir güncelleme yönetimi deneyimi sağlar." açıklamasını yapıyor.

Özet olarak, Temmuz 2020 ile başlayacak, isteğe bağlı güncellemelerdeki değişiklikler şu şekilde:

İsteğe bağlı güncellemeler artık önizleme güncellemeleri olarak adlandırılıyor.

Ayın üçüncü haftasında yayınlanıyor.

WSUS cihazlar için artık indirilebilir olmayacak.

Salı Yaması programı için değişiklik yok.