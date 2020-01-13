Microsoft, Windows 7 için fişi çekiyor: Eski bilgisayarınıza ne olacak?

13.01.2020 19:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:39

Microsoft tarafından geliştirilen işletim sistemi Windows 7, 15 Ocak'ta ömrünü dolduruyor. Peki bu eski bilgisayarınız için ne anlama geliyor?



2009 yılında kullanıma giren Windows 7, öngörülen 10 yıllık miadını doldurarak salı gününden itibaren artık güvenlik ve yazılım güncellemesi almayacak. Euronews.com'da Görüntüle