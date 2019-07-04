Microsoft, Windows 10 Kilit Ekranına Arama Motoru Getirmeyi Test Ediyor

Microsoft'un Windows 10 H1 18932 Derlemesi ile birlikte işletim sistemine yeni bir özelliği getirmek istediği ortaya çıktı. Yeni gizli özellik ile birlikte kullanıcılar, bilgisayarın kilidini açmadan internet üzerinde arama yapabilecek.

Tarayıcı olarak Bing'i kullanan Microsoft, Bing'in arama hacmine de büyük bir katkı sağlıyor. Windows 10'daki arama kutusuyla birlikte Bing'in toplam aramalarının %50'si gibi bir bölümünü oluşturan Microsoft arama motorunun, yeni özellikle birlikte hacmi daha da artırması bekleniyor.

Windows kodlarını inceleyen Albacore tarafından Twitter'da ortaya çıkarılan özellik sayesinde Giriş ekranına Bing arama kutusu eklenebiliyor. Albacore'un tweeti şu şekilde oldu:

"Bunu neden istersiniz bilemem ama 18932 derlemesiyle birlikte kilit ekranınıza kalıcı bir arama kutusu ekleyebilirsiniz.

Özellik: "BingSearchLockscreen" (Bing Araması Kilit Ekran) ID 17917466"

Özellik Mach2 gibi araçlar kullanarak etkinleştirilebiliyor.