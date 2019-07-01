Microsoft, Windows 1.0 İçin Geleceğe Dönüş Tadında Bir Video Paylaştı

Nostalji meraklısıysanız Windows'un Twitter hesabından paylaşılan yeni bir video sizi mutlu edebilir. Microsoft, bugün Twitter hesabında ilk Windows olan Windows 1.0'ın tanıtım videosu niteliğinde bir video paylaştı. Twitter gönderisinin açıklamasında MS-DOS Executive ve saat gibi ikonik özellikler, sanki piyasaya yeni sürülüyormuş izlenimi yaratan bir ibare yer aldı.

Aslına bakacak olursanız videoda işletim sistemine ait hiçbir materyal bulunmuyor. Sadece işletim sisteminin bugüne kadar kullandığı logolar, ters kronolojik bir yapıda gösterilerek geçmişe bir yolculuk yapılıyor. Bu arada video, Twitter'da paylaşıldıktan sonra Windows'un Twitter profil fotoğrafı da Windows 1.0'ın logosu yapıldı.

Böyle bir videonun neden yapıldığı henüz bilinmiyor ama tamamen eğlence için yapıldığı tahmin ediliyor. Belki de bu sene 1 Nisan şakası yapmayan Microsoft, bu açığı bir şekilde kapatmaya çalışıyordur. Daha da ilginç bir teori, yayınlanan videonun Stranger Things'in yeni sezonuyla ilgili olduğu. Bildiğiniz üzere dizinin yeni sezonu 1985 yılında geçecek. Windows 1.0 da tam olarak bu senede piyasaya çıkmıştı.