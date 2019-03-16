İki Dünya Devi El Ele Verdi, Yapay Zeka Türkçeyi Söktü

Microsoft Türkiye ve Vodafone Türkiye, Türkçe doğal dil işleme (NLP) teknolojisine dayalı bir sohbet robotu geliştirdi. Vodafone'un müşteri hizmetlerine yönelik yapay zeka tabanlı bir dijital asistan olarak konumlandıracağı TOBi, abonelerin fatura, tarife, cihaz fiyatları gibi konulara ilişkin sorularını kesintisiz, hızlı, net ve tutarlı bir şekilde ve insan müdahalesi olmadan yanıtlamayı amaçlıyor.

TÜRKÇENİNÖNCELİKLENDİRİLMESİ BAKIMINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Genel olarak İngilizce tabanlı çözümlerin sunulduğu ve otomatik olarak Türkçeye çeviri yapan sistemlerin aksine ana dili Türkçe olan TOBi'nin geliştirilmesi, yapay zeka alanında Türkçenin önceliklendirilmesi bakımından büyük önem taşıyor. Microsoft'un doğal dil anlama teknolojisi LUIS ile geliştirilen sistem; ses, arama ve görüntü destekli diğer bilişsel hizmetlere de kolayca entegre edilebiliyor. LUIS'e kazandırılan Türkçe dil desteği özelliği, bundan sonra yapılacak başka yapay zeka projelerinde Türkçenin de doğal bir dil olarak kullanılabilmesine; Türkçe metin okuma ve anlama, yazım hatalarını düzeltme, sesli olarak Türkçe söylenen bir cümleyi anlama gibi özelliklerin eklenebilmesine imkan veriyor.

"BİZİ GURURLANDIRAN BİR PROJEYE İMZA ATTIK"

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, yeni sistemin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin dijital geleceğine olan yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. 26 yıldır Türkiye'de milyonlarca kişinin yaşamına dokunduk, birçok teknolojik ilki ve dönüşümü birlikte yaşadık. Ülkemizin rekabet gücünü bilişim ve inovasyonla geliştiren adımlar attık. Bugün Vodafone ile hayata geçirdiğimiz chatbot projesi, sıradan bir iş birliği değil. Biz, iki global güç olarak el ele verdik ve Türkçemizi yapay zeka çalışmalarında üst sıralara taşıyıp bizi gururlandıran bir projeye imza attık. Dünyada en çok konuşulan İngilizce, İspanyolca gibi dillerle birlikte bu uygulamayı Türkçe hayata geçirerek Türkçenin de önceliklendirilen diller arasında yer almasını sağlayarak büyük bir başarıya imza attık. Bu adımımız, Microsoft Türkiye ve Vodafone Türkiye'nin ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil ettiğinin bir göstergesidir. Aynı zamanda, bağlı olduğumuz global şirketlerin de ülkemizin geleceğine duyduğu güvenin ve inancın eseridir" dedi.

"TEKNOLOJİ ARTIK BİZİM DİLİMİZDEN ANLAMAYA BAŞLIYOR"

Teknolojinin bilgiye erişimi demokratikleştirdiğini hatırlatan Kansu, sözlerine şöyle devam etti:

"Doğal dil işleme alanındaki gelişmeler inanılmaz boyutta. Önemli bir dönüşümün eşiğindeyiz. Teknoloji artık bizim dilimizden anlamaya başlıyor. Diğer benzer sistemlere göre, Türkçe dilini anlama oranı çok yüksek, çok daha tutarlı, esnek ve çabuk öğrenen bir çözüm geliştirdik. Global deneyimimizin ve bilgi birikimimizin payı burada çok büyük. Türkiye'nin yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi teknolojik gelişmelerde öncü rolü üstlenmesi için hepimize önemli görevler düşüyor. Biz de bu bilinçle, bu projede Vodafone ve Microsoft Türkiye ekipleri ve Türk mühendislerin katılımıyla çalıştık ve yüzde yüz yerli bir proje geliştirdik. Nihai hedefimiz, Türkçe doğal dil işleme teknolojimiz ile farklı sektörlerde de katma değer yaratmak. Bunlar öğrenen sistemler olduklarından, ne kadar farklı sektörde farklı senaryolarla kullanılırlarsa, Türkçe yapay zeka uygulamalarımız da o kadar gelişecektir."

"AMACIMIZ MÜŞTERİLERİMİZİN HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRMAK"

Vodafone Türkiye müşterilerine dünya çapında bir dijital deneyim sunmak istediklerini belirten Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ise şunları kaydetti:

"Vodafone'luların yeni dijital asistanı TOBi, 'Vodafone Yanımda' uygulamamız içinden erişilebilen yepyeni bir müşteri iletişim kanalı olacak. Temelde amacı, müşterilerimizin Vodafone'dan aldığı veya almak istediği hizmetler konusunda onlara yardımcı olmak ve hayatlarını kolaylaştırmak. Müşterilerimiz, TOBi ile yazışarak, faturalarından, data kullanımlarına kadar bir çok konuda bilgi alabilecekler. Diğer konularla ilgili soruları olursa, TOBi onlara konuya ilişkin bir link gönderecek ya da canlı sohbet için bir müşteri temsilcisine yönlendirecek. Bir sonraki aşamada, tarifeler, cihaz fiyatları gibi konularda da TOBi'nin müşterilerimize yardımcı olabilmesini hedefliyoruz. Böylelikle TOBi, çağrı merkezi temsilcilerimize, müşterilerimizin daha karmaşık soru ve işlemleriyle ilgilenebilmeleri için zaman kazandıracak. Hedefimiz, müşterilerimiz nezdinde daha dijital, çevik, hızlı ve sade bir şirket olmak. TOBi, bu hedefimize ulaşmamızda bize yardımcı olacak ve müşterilerimizi daha iyi bir geleceğe taşıyacak."

"MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTIRAN ŞİRKETLER REKABETTE ÖNE GEÇİYOR"

Microsoft Türkiye Kurumsal Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Berna Yıldız, yaptığı konuşmada, "Doğal dil akışına özel makine öğrenimi zekası uygulayan servisimiz LUIS'i dünya çapında başarıyla kullanıyoruz. LUIS ile en fazla senaryoyu anlayıp, en yüksek oranda doğru çözümler sunup kullanıcıların isteğini yerine getirebiliyoruz. Ayrıca sisteme, metin okuma, sesli komutları algılama, araştırma yapma, görüntü işleme gibi başka yapay zeka yetenekleriyle desteklenen Bilişsel Servisler de ekleyebiliyoruz.Bu tür servislerle,müşterilere sunulan hizmet kalitesini arttırıyor, hizmet alan kullanıcıların işlerini kolaylaştırıyor ve hızlandırıyoruz. Kişiselleşen servislerle müşteri memnuniyetini artıran şirketler rekabette öne geçiyor, büyüyor ve dijital dönüşüm yaklaşımlarıyla fark yaratıyor" dedi.