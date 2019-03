Microsoft ve İş Birliğinde "Yapay Zeka" Türkçe Öğrendi

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, "TOBi'yi Türkiye'de Vodafone'la birlikte geliştireceğiz, yakında hayata geçecek. Burada Microsoft'un LUIS adını verdiğimiz doğal dil anlama teknolojisini kullanıyoruz. İlk defa olarak Microsoft, Almanca, İngilizce, Fransızca diller gibi Türkçe'yi de fabrika çıkışı olarak desteklediği ana dillerden biri haline getirdi. Bu, çok gurur verici." dedi.

Microsoft Türkiye ve Vodafone Türkiye'nin yapay zeka alanında yaptığı iş birliğinin detayları Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ve Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan'ın katıldığı toplantıda paylaşıldı.

İş birliği çerçevesinde Microsoft'un dünya çapında başarılı doğal dil anlama (NLP) teknolojisi LUIS sayesinde Türkçeye çeviri ihtiyacını ortadan kaldıran ve kullanıcıların taleplerini anlayıp doğru çıkarımlar yapabilen TOBi, Vodafone abonelerinin yeni dijital asistanı olacak.

Vodafone'un müşteri hizmetlerine yönelik yapay zeka tabanlı bir dijital asistan olarak konumlandıracağı TOBi, abonelerin fatura, tarife, cihaz fiyatları gibi konulara ilişkin sorularını kesintisiz, hızlı, net ve tutarlı bir şekilde ve insan müdahalesi olmadan yanıtlamayı amaçlıyor.



Genel olarak İngilizce tabanlı çözümlerin sunulduğu ve otomatik olarak Türkçeye çeviri yapan sistemlerin aksine ana dili Türkçe olan TOBi'nin geliştirilmesi, yapay zeka alanında Türkçe'nin önceliklendirilmesi bakımından büyük önem taşıyor.

Microsoft'un doğal dil anlama teknolojisi LUIS ile geliştirilen sistem, ses, arama ve görüntü destekli diğer bilişsel hizmetlere de kolayca entegre edilebiliyor.

LUIS'e kazandırılan Türkçe dil desteği özelliği, bundan sonra yapılacak başka yapay zeka projelerinde Türkçenin de doğal bir dil olarak kullanılabilmesine, Türkçe metin okuma ve anlama, yazım hatalarını düzeltme, sesli olarak Türkçe söylenen bir cümleyi anlama gibi özelliklerin eklenebilmesine imkan veriyor.

Yeni sisteme ilişkin bilgi veren Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, teknolojinin ve yapay zeka uygulamalarının hızla geliştiğini vurgulayarak, bunlardan en önemlisinin de chatbot olduğunu söyledi.

Akıllı dijital asistanların kullanıma başlanmasıyla müşterilere sunulan hizmetlerin kolaylığına ve niteliğine dikkati çeken Kansu şunları söyledi:

"Özellikle Vodafone gibi, büyük müşteri sayısına sahip olan kuruluşlarda bu çok önemli. Vodafone, hem dünyada hem Türkiye'de teknolojinin lider şirketlerinden biri. Vodafone'un TOBİ denilen dijital asistan uygulaması var, kendi müşterilerinin sorularını, sorunlarını yanıtlayan, almak istediği bilgiler de sanki bir insanmışçasına cevap verebilen bir sistem bu.

TOBi'yi Türkiye'de Vodafone'la birlikte geliştireceğiz, yakında hayata geçecek. Burada Microsoft'un LUIS adını verdiğimiz doğal dil anlama teknolojisini kullanıyoruz. İlk defa olarak Microsoft, Almanca, İngilizce, Fransızca diller gibi Türkçe'yi de fabrika çıkışı olarak desteklediği ana dillerden biri haline getirdi. Bu, çok gurur verici bir şey bizim için. Türkçe'ye, Türkiye'ye verilen önemin göstergesi olması açısından gurur verici bir süreç oldu. Şu an yazılı, ileride konuşmayı da anlayacak şekilde ilerliyor olacak."

"Nihai hedefimiz, Türkçe doğal dil işleme teknolojimiz ile farklı sektörlerde de katma değer yaratmak"

Murat Kansu, Türkiye'nin dijital geleceğine olan yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi ve 26 yıldır Türkiye'de milyonlarca kişinin yaşamına dokunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Birçok teknolojik ilki ve dönüşümü birlikte yaşadık. Ülkemizin rekabet gücünü bilişim ve inovasyonla geliştiren adımlar attık. Bugün Vodafone ile hayata geçirdiğimiz chatbot projesi, sıradan bir iş birliği değil. Biz, iki global güç olarak el ele verdik ve Türkçe'mizi yapay zeka çalışmalarında üst sıralara taşıyıp bizi gururlandıran bir projeye imza attık. Dünyada en çok konuşulan İngilizce, İspanyolca gibi dillerle birlikte bu uygulamayı Türkçe hayata geçirerek Türkçe'nin de önceliklendirilen diller arasında yer almasını sağlayarak büyük bir başarıya imza attık. Bu adımımız, Microsoft Türkiye ve Vodafone Türkiye'nin ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil ettiğinin bir göstergesidir. Aynı zamanda, bağlı olduğumuz global şirketlerin de ülkemizin geleceğine duyduğu güvenin ve inancın eseridir."

Teknolojinin bilgiye erişimi demokratikleştirdiğini hatırlatan Kansu, doğal dil işleme alanındaki gelişmelerin inanılmaz boyutlara ulaştığını anlattı.

Kansu, "Önemli bir dönüşümün eşiğindeyiz. Teknoloji artık bizim dilimizden anlamaya başlıyor. Diğer benzer sistemlere göre, Türkçe dilini anlama oranı çok yüksek, çok daha tutarlı, esnek ve çabuk öğrenen bir çözüm geliştirdik. Global deneyimimizin ve bilgi birikimimizin payı burada çok büyük. Türkiye'nin yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi teknolojik gelişmelerde öncü rolü üstlenmesi için hepimize önemli görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.

Vodafone ve Microsoft Türkiye ekipleri ve Türk mühendislerin katılımıyla çalıştıklarını ve yüzde yüz yerli bir proje geliştirdiklerini dile getiren Kansu, "Nihai hedefimiz, Türkçe doğal dil işleme teknolojimiz ile farklı sektörlerde de katma değer yaratmak. Bunlar öğrenen sistemler olduklarından, ne kadar farklı sektörde farklı senaryolarla kullanılırlarsa, Türkçe yapay zeka uygulamalarımız da o kadar gelişecektir." diye konuştu.

Vodafone müşterileri TOBi ile Türkçe yazışacak

Vodafone Türkiye müşterilerine dünya çapında bir dijital deneyim sunmak istediklerini belirten Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ise şunları kaydetti:

"Vodafone'luların yeni dijital asistanı TOBi, 'Vodafone Yanımda' uygulamamız içinden erişilebilen yepyeni bir müşteri iletişim kanalı olacak. Temelde amacı, müşterilerimizin Vodafone'dan aldığı veya almak istediği hizmetler konusunda onlara yardımcı olmak ve hayatlarını kolaylaştırmak. Müşterilerimiz, TOBi ile yazışarak, faturalarından, data kullanımlarına kadar bir çok konuda bilgi alabilecekler.

Diğer konularla ilgili soruları olursa, TOBi onlara konuya ilişkin bir link gönderecek ya da canlı sohbet için bir müşteri temsilcisine yönlendirecek. Bir sonraki aşamada, tarifeler, cihaz fiyatları gibi konularda da TOBi'nin müşterilerimize yardımcı olabilmesini hedefliyoruz. Böylelikle TOBi, çağrı merkezi temsilcilerimize, müşterilerimizin daha karmaşık soru ve işlemleriyle ilgilenebilmeleri için zaman kazandıracak."

Colman Deegan, müşteriler nezdinde daha dijital, çevik, hızlı ve sade bir şirket olmayı hedeflediklerine işaret ederek, TOBi'nin bu hedefte kendilerine yardımcı olacağını ve Vodafone müşterilerini daha iyi bir geleceğe taşıyacağını aktardı.

"LUIS'i dünya çapında başarıyla kullanıyoruz"

Microsoft Türkiye Kurumsal Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Berna Yıldız, konuşmasında, doğal dil akışına özel makine öğrenimi zekası uygulayan servisleri LUIS'i dünya çapında başarıyla kullandıklarına dikkati çekti.

LUIS ile en fazla senaryoyu anlayıp, en yüksek oranda doğru çözümler sunup kullanıcıların isteğini yerine getirebildiklerine işaret eden Yıldız, şu bilgileri verdi:

"Ayrıca sisteme, metin okuma, sesli komutları algılama, araştırma yapma, görüntü işleme gibi başka yapay zeka yetenekleriyle desteklenen bilişsel servisler de ekleyebiliyoruz. Bu tür servislerle, müşterilere sunulan hizmet kalitesini artırıyor, hizmet alan kullanıcıların işlerini kolaylaştırıyor ve hızlandırıyoruz. Kişiselleşen servislerle müşteri memnuniyetini artıran şirketler rekabette öne geçiyor, büyüyor ve dijital dönüşüm yaklaşımlarıyla fark yaratıyor."

"TOBi'yi, yaz başmadan Vodafone müşterisiyle tanıştırmak için çalışıyoruz"

Vodafone Türkiye Müşteri Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, yeni dijital asistanı TOBi hakkında bilgi verdi.

İş birliğinin Vodafone müşterileri için çok önemli olduğunun altını çizen Ergun, "En önemli amacımız, dijital dönüşüm sayesinde müşterilerimize, en yalın, sade, basit hizmeti dijital kanallarımız üzerinde en hızlı şekilde verebilmek. Bunu sağlamak için dijital asistan son derece önemli bir enstrüman." dedi.

Çok detaylı bir çalışma yaptıklarını dile getiren Ergun, TOBi'nin Türkçe anlayan, doğal dil anlama yeteneğine sahip, yapay zeka merkezli bir sohbet robotu olacağını söyledi.

Ergun, TOBi'nin Vodafone müşterilerine getireceği kolaylıkları ise şöyle açıkladı:

"TOBi, müşterilerimize büyük kolaylık getirecek. Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte, şu an her ürünün her servisin çok fazla detayı var. TOBi süreçleri sadeleştirecek. Müşterilerimizin yapmak istediği şeyi, almak istediği ürünü, sormak istediği soruyu basitleştirip, müşterimize hızlıca cevabı ulaştıracak. İlk etapta yazılı başlıyoruz. TOBi her şeyden önde zaman kazandıracak. Yaz başlamadan süreci tamamlamak ve ilk TOBi'yi müşterilerimizle tanıştırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

Kaynak: AA