Microsoft ve Adobe, Office 365'e Üç Yıldır Beklenen Bir Özellik Ekledi

Office 365 ve SharePoint Online kullanıcılarının PDF dosyalarına indirmeden ulaşmalarıyla ilgili bir istek, üç yıldan daha fazla bir süre önce Microsoft'un SharePoint UserVoice kanalına düşmüştü. Geçen hafta Microsoft ve Adobe, sonunda yıllardır beklenen özelliği uygulamalara ekledi.

Bugüne kadar 1.926 oy alan orijinal gönderi, SharePoint Server'ın bu özelliği "bir süredir" desteklediğini söylüyor. Ayrıca konuya yorum yapan 200'den fazla kullanıcı da bu durumun uygulamanın büyük bir eksikliği olduğunu vurguluyor.

Sorun, PDF dosyalarının görüntülenmek veya düzenlenmek için indirilmek zorunda olmasıydı. Geçen hafta duyurulan güncellemeyle PDF dosyaları; artık Office 365'te, kullanıcıların OneDrive'ında ya da SharePoint dosya klasöründe kalabiliyor. Bu da kullanıcıların görüntülemesi, düzenlemesi veya paylaşması gereken PDF dosyalarının, birden fazla farklı kopyası olmayacağı anlamına geliyor.

17 Haziran tarihli SharePoint blog gönderisinde güncelleme hakkında şu ifadelere yer verildi: "Güncellemedeki PDF araçları, SharePoint ve OneDrive'ın bütünleşmesini geliştirmek için yeniden tasarlandı. Adobe Document Cloud, web araçlarının kullanıcı deneyimlerini geliştirdi. Böylelikle artık PDF dosyalarınıza internet üzerinden veya SharePoint'ten rahatça ulaşabiliyorsunuz."

Microsoft yetkilileri, bu dosyaları SharePoint ve OneDrive'da bulundurmanın içerik hakkında daha basit ve daha güvenli bir yönetim imkânı sunduğunun da altını çizdi.