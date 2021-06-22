Microsoft'un yeni işletim sistemine Windows 11 adını vereceği iddiası
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Microsoft'un yeni işletim sistemine Windows 11 adını vereceği iddiası

Microsoft'un yeni işletim sistemine Windows 11 adını vereceği iddiası
Haberler.com - Haberler | Teknoloji

Microsoft'un son güncellemesini gerçekleştireceği yeni işletim sisteminin adı için çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Microsoft tarafından yapılan son tanıtımlarda yeni işletim sisteminin Windows 11 adını alacağı doğrulandı.

Microsoft'un yeni işletim sistemi geçtiğimiz günlerde internete sızdırılmıştı. Yakın zamanda tamamen yenilecek olan Windows'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştirecek yeni bir güncellemeyi hizmete sunması beklenirken, yeni sürümün Windows 11 ismini alacağı iddia ediliyordu.

MICROSOFT DOĞRULADI

Microsoft, Azure hizmetiyle ilgili oluşturduğu bir destek belgesinde, Windows 11 ibaresini açıkça geçirdi. Bu da yeni işletim sisteminin resmi adını ortaya çıkardı. Geçtiğimiz günlerde de Windows 11 ISO dosyası internete sızdırılmıştı. Microsoft, telif hakkı ihlali bildiriminde bulunmuş ve "Henüz yayınlanmamış Windows 11'in sızdırılmış bir kopyası" ifadesini kullanmıştı.

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Microsoft'un yeni işletim sistemine Windows 11 adını vereceği iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Microsoft'un son güncellemesini gerçekleştireceği yeni işletim sisteminin adı için çok sayıda iddia ortaya atılmıştı.

Microsoft tarafından yapılan son tanıtımlarda yeni işletim sisteminin Windows 11 adını alacağı doğrulandı.

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