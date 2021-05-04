Microsoft'un satın almak istediği Discord, Playstation'ın yeni ortağı oldu!

Mart ayında Microsoft'un Discord'u satın alacağına dair haberler gündeme gelmişti. Microsoft, popüler iletişim platformu Discord'u satın almak için 10 milyar dolar teklif etmişti. Ancak yeni gelişmeler sonrası Sony'nin Discord'u satın aldığı belirtildi. Sony Interactive Entertainment'in Discord'u satın alması sonrası Playstation Network'le Discord'un entegre olması da bekleniyor.

Sony Interactive Entertainment ile Discord ortaklığa doğru bir adam attıklarını açıkladı, buna göre Sony Interactive Entertainment Discord'tan bir hisse satın aldı. Böylece Discord önümüzdeki senenin başına doğru PlayStation Network'e entegre edilecek.

PlayStation patronu Jim Ryan, Discord'u PlayStation Network'teki sosyal ve oyun deneyimlerine bağlamak için sıkı bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Ortaya konunan hedef ise Discord ile PlayStation oyun içi deneyimlerini önümüzdeki senenin başlarından itibaren konsol ve mobile uyarlayarak oyuncuların beraber oyun oynamasını sağlamak eğlenmesine ve oyun içi deyimlerini beraber keşfetmelerini sağlamak.

DISCORD NEDİR?

Discord, oyuncuların arkadaşları ile vakit geçirmek beraber oyun oynamak için kullandıkları sesli, görüntülü ve yazılı bir iletişim servisi. Discord servisinin dünya geneline bakıldığı zaman 140 milyona yakın kullanıcısı bulunmaktadır.

Geçtiğimiz ayda Microsoft'un Discord'u satın almak için görüşmelere başladığını fakat daha sonrasında görüşmelerin bitirildiği haberlere ortaya çıkmıştı.