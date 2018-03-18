Microsoft'un Kripto Para Endişesi

Microsoft, son araştırmalara göre kripto para birimi madencilerinin ciddi bir tehdit oluşturmaya başladığını açıkladı. Firmanın söylediğine göre Bitcoin'in 2017'de patlayan fiyatı, suçluların diğer insanların işletmelerinin bilgisayar gücünü para üretmede kullanmak amacıyla kripto para birimlerine odaklanmalarına ve kötü niyetli para madencileri çalıştırmalarına neden olmuş.

İLGİLİ HABER Microsoft Store'da yeni sekme

Microsoft, kötü niyetli kripto madenciliği yazılımları tarafından etkilenen bilgisayar sayısını anlamak için Windows Defender'ı kullandı ve sonuç, Eylül 2017 ile Ocak 2018 arasında her ay 644.000 farklı bilgisayar olarak göründü. Microsoft'un söylediğine göre işin ilginç yanı ise, kötü niyetli kripto para birimi madencilerindeki artış ile fidye yazılımlarındaki düşüşün birbirine bağlantılı görünmesi. Firmanın düşündüğüne göre, bu durum siber suçluların gelir kaynağı olarak odak noktalarını değiştirdikleri anlamına gelebilir.

İLGİLİ HABER Bitcoin'in sadece değeri düşmüyor

Microsoft araştırmalarına devam ediyor, bu arada da kullanıcıların saldırı riskini azaltmak için Microsoft Egde, Windows Defender SmartScreen ve Windows Defender AV kullanmalarını tavsiye ediyor.

İLGİLİ HABER Bitcoin'in düşüşü durmuyor!