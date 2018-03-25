Microsoft İş Geliştirme Yöneticisi Gökben Utkun Ergüç, Microsoft'un kadınlara sunduğu fırsat eşitliği hakkında Wise TV'ye konuştu.

Microsoft kültürünü tanımlayan belli değerlerin içinde çeşitlilik ve kapsayıcılığın olduğunu, ve bunun önemli bir kısmını da kadının çalışma hayatındaki yerini oluşturduğunu belirten Ergüç, Microsoft'un hem kendi içinde hem de farklı topluluklarla çalışmasında kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik hedefinin olduğunu ifade etti.