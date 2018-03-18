Microsoft'un Kadın Gelişimine Yönelik Projeleri

Microsoft Office Pazarlama Grup Müdürü Çiğdem Kayalı, Microsoft'un kadınların gelişimine yönelik projeleri hakkında Wise TV'ye konuştu.

Microsoft Türkiye'nin bu yıl 25. yılını doldurduğunu ve bu süre boyunca kadınlara destek olmaya çalıştıklarını belirten Kayalı, üniversitelere gidip kadınlara bilim ve teknolojiden, bu alandaki iş fırsatlarından bahsettiklerini, yaz okulları açtıklarını, kadınları Microsoft Türkiye'de staja aldıklarını ve bunları yaparken de kadınların sosyal gelişimine destek sağladıklarını ifade etti.