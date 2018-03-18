Microsoft İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Esra Gaon, Microsoft'un kadın çalışanlarına yönelik uygulamaları hakkında Wise TV'ye konuştu.

Gaon, dijital dönüşümden sıklıkla bahsedilen bu dönemde en büyük hedeflerinden birinin kadınların önemli rollerde etki yaratabilmesini sağlamak olduğunu ve bu anlamda kadınlarla birlikte fark yaratmaya çalıştıklarını belirtti.