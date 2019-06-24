Microsoft'un İçinde Android Uygulamaların Olacağı Katlanabilir Bilgisayarı Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz aylarda Microsoft'un katlanabilir cihazı hakkında birçok söylenti ortaya çıkmıştı. Bu ayın başlarındaysa şirketin cihazı şirket içerisinde gösterdiği bildirilmişti. Forbes'un kaynağı IHS Markit'e göre ise Microsoft'un bilgisayarı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Elde ettiğimiz bilgilere göre 9 inçlik 4: 3 en boy oranında, Lenovo'nun katlanabilir PC'sinin benzeri bir cihaz bizleri bekliyor. Intel'in 10 nm Lakefield işlemcisini kullanacağı söylenen cihaz, aynı zamanda LTE ya da 5G teknolojilerini destekleyebilir kullanabilir. Cihazın içerisinde Windows Core OS'u da barındıracağı söylenenler arasında.

Haberin en önemli kısımlarından biriyse cihazın içerisinde Android uygulamaları çalıştıracağı bilgisi oldu. Aslına bakıldığı zaman Windows cihazlarda Android uygulamaların kullanılması yeni bir fikir değil ve Windows 10'un geliştirme sürecini takip edenler Project Astoria ismine aşinadır. Bu strateji bir süre sonra iptal edilse de son Windows 10 yapımları, içerisinde Linux kernelin tam sürümünü barındırıyor.

Cihazın çıkış tarihine dair bir bilgiye baktığımız zaman Forbes ve Windows Central'ın 2020'nin ilk yarısında hemfikir olduğunu söyleyebiliriz. Lenovo'nun ThinkPad X1 simli cihazının da 2020 yılında gelmesi planlandığı için gelecek yılın katlanabilir bilgisayarlar adına parlak bir yıl olacağından söz edebiliriz.