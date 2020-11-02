Microsoft'un Fransız yöneticisinden İzmir depremi özrü
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Microsoft'un Fransız yöneticisinden İzmir depremi özrü

02.11.2020 11:15 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:19
Microsoft'un Fransız yöneticisinden İzmir depremi özrü

Teknoloji şirketi Microsoft'un İsviçre'deki faaliyetlerinden sorumlu Fransız üst düzey yöneticisi Rastello, İzmir depremiyle yaptığı tepki çeken "Hak ettiniz" paylaşımının ardından özür mesajı yayınlayarak, " Türk toplumu ve depremin kurbanlarından özür dilerim. Paylaşımım berbattı" dedi.

Teknoloji şirketi Microsoft'un İsviçre'deki faaliyetlerinden sorumlu Fransız üst düzey yöneticisi Rastello, İzmir depremiyle yaptığı tepki çeken "Hak ettiniz" paylaşımının ardından özür mesajı yayınlayarak, " Türk toplumu ve depremin kurbanlarından özür dilerim. Paylaşımım berbattı" dedi. 

İzmir'de cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yaraların sarılmasına devam ediliyor. Enkaz altında kalanların kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, depremle ilgili ABD'li teknoloji devi Microsoft'un İsviçre'deki operasyonlarından sorumlu üst düzey yöneticisi Maxime Rastello, tepki toplayan bir paylaşımda bulundu. Nefret dolu paylaşımda bulunan Fransız yönetici, sosyal medya hesabından İzmir depremi sonrası yıkılan bir binanın fotoğrafını paylaşarak "Hak ettiniz" dedi. Rastello'nun paylaşımı sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR MESAJI YAYINLADI

Rastello, tepkilerin ardından özür mesajı yayınladı. Rastello, "Türk toplumundan ve özellikle bu korkunç depremin kurbanlarından özür dilerim. Paylaşımım berbat, niyetim asla kurbanları hedef almak değildi" dedi. 


Microsoft'un Fransız yöneticisinden İzmir depremi özrü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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