Microsoft'un Dijital Dönüşüm Yolculuğunda Sunduğu Teknolojiler

Microsoft Orta Doğu veAfrika Bulut Altyapı Çözümleri Lideri Mehmet Üner, dijital dönüşüm yolunda sundukları teknolojileri Wise TV'ye anlattı.

Dijital dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerden yararlanmak gerektiğini ve Microsoft olarak da Türkiye'deki en iyi bulut teknolojilerini müşterilerinin hizmetine sunduklarını belirten Üner, herhangi bir kurumun Microsoft ve iş ortaklarından istedikleri zaman ücretsiz olarak buluta doğru geçiş değerlendirmesi çalışmasına sahip olabileceklerini ifade etti.