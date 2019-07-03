Microsoft, Tüm Insider Programlarını Tek Bir Çatı Altında Topladı

Microsoft, yazılımları için oluşturmuş olduğu Insider programıyla, kullanıcıların gelecek olan yeni özellikleri erkenden denemesine imkan sağlıyor. Hem kullanıcıları ilerleyen dönemlerde neyin beklediğini göstermek hem de hataları fark edebilmek adına oluşturulan bu sistem, pek çok kullanıcı tarafından da kullanılıyor. Microsoft, bu sistemin erişebilirliğini kolaylaştırabilmek için tüm Insider programlarını tek bir çatı altında topladı.

Oluşturulan yeni bir internet sitesinde toplanan bütün Insider programları, kullanıcıların tüm programlara kolayca erişebilmelerini sağlıyor. Basit bir arayüze sahip olan internet sitesi şöyle görünüyor;

Oluşturulan internet sitesi, Microsoft'un arama motorundan tutun, Xbox'a kadar oluşturulmuş olan tüm Insider programlarını içeriyor. Microsoft bu internet sitesini, orijinal Twitter hesabından duyurdu.

İlgilendiğiniz herhangi bir Insider programı varsa, 'DAHA FAZLA BILGI' butonuna tıkladığınız zaman sizleri o Insider programının ana sayfasına yönlendiriyor ve kayıt olduktan hemen sonra yeni özellikleri deneyimlemeye başlayabiliyorsunuz. Microsoft'un oluşturmuş olduğu bu yeni siteye, burada bulunan bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz.