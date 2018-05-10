PC Üzerinden Akıllı Telefonunuzu Kullanmaya Ne Dersiniz?



Microsoft Telefonunuzu PC'ye Yansıtan Uygulama Hazırlıyor.

Microsoft "Your Phone" adlı yeni bir Windows 10 Uygulaması hazırlıyor. Microsoft, bugün geliştirici konferansında Windows 10 için yeni bir "Telefon" uygulaması açıklıyor.

Your Phone isimli uygulama Micrososft tarafından; doğrudan bir masaüstü bilgisayarına bir telefonun ekranını yansıtmak ve onun PC üzerinden kullanılmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Microsoft Your Phone Windows 10 kullanıcılarının makinelerinden metin, fotoğraf ve bildirimlere erişmelerine izin verecek.Söz konusu özellikler iOS ve Android'e bağlı olarak değişecek. Ancak Microsoft ve Google işbirliği göz önüne alındığında çok daha fazla Android telefon özelliğini Windows 1o PC'si üzerinde yansıtabilir, böylece PC üzerinde çalışırken cihazınızı fiziksel olarak almanıza gerek kalmayabilir.

Dell'in bu yılın başlarında denediği ve aramaların ve bildirimlerin PC ekranında gösterilmesine olanak tanıyan özelliğine benziyor. Microsoft'un yeni Windows 10 uygulaması ise başlangıçta sadece SMS, fotoğraf ve bildirimlere erişimi içerecek.

Microsoft yeni uygulamanın testlerini bu hafta başlayacak yapılan geri bildirimler sonrası final sürümü olarak yayımlanacak.

https://www.teknotalk.com/microsoft-your-phone-63669/