Microsoft Teams Rekor Üstüne Rekor Kırıyor
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Microsoft Teams Rekor Üstüne Rekor Kırıyor

Koronavirüs süreci ile birlikte kendisinden daha fazla bahsettirmeye başlayan Microsoft Teams, çok ciddi bir kullanım potansiyeline sahip.

Microsoft Teams Rekor Üstüne Rekor Kırıyor
28.05.2020 01:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 01:50

Koronavirüs süreci ile birlikte kendisinden daha fazla bahsettirmeye başlayan Microsoft Teams, çok ciddi bir kullanım potansiyeline sahip. Özellikle de evden çalışma kültürünün neredeyse herkese yayıldığı bir dönemde daha fazla önem taşıyor. İşte uygulamanın rekoru ile ilgili detaylar

Microsoft Teams daha şimdiden kullanıcı sayısını ciddi miktarda artırdı. Zoom ile rekabetinde öne geçmekte zorlanan firma yine de günlük kullanıcı potansiyeli nedeniyle umut vadediyor. Gelen bilgilere göre uygulamanın günlük 1 milyar kullanıcı potansiyeli var. Bu sayı bir görüntülü konuşma uygulaması için gerçekten de dudak uçuklatıcı.

Microsoft Teams mobil sürüm gelebilir

Microsoft 365'in Kurumsal Başkan Yardımcısı Jeff Teper, verdiği bir röportaj sırasında çok önemli açıklamalarda bulundu. Şirketin video konferans uygulamasına değinen ve bunun Office platformuyla bağlantı kurulabilecek düzeyde olduğunu söyleyen yönetici gelecekten umutlu.

Microsoft Teams'in en gözde kullanıcı kitlesi; sağlıkçılar, perakendeciler ve havayolu şirketleri bünyesinde çalışanlar gibi kişilerden oluşuyor. Bunlar genellikle Office uygulamalarını yoğun bir şekilde kullandıkları için firmanın daha fazla kar elde etmesini sağlıyor. Microsoft Teams'in %750 büyüdüğünü vurgulayan Teper, bunun bir hayli zor olduğunu ifade etti.

Microsoft şirketinin kendi video konferans uygulaması ile ilgili önemli bir detayı daha var. Firma yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, mobil sürüm vurgusu çok yapılıyor. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde uygulamanın mobil sürümü gelecektir. Sizce bu uygulamanın geleceği parlak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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