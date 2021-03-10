Teams çöktü mü? Son dakika Microsoft Teams'e neden girilmiyor?

Microsoft Teams çöktü mü? Online eğitim, iş toplantıları gibi pek çok kalabalık etkinliklerde kullanılan Teams'e neden girilmiyor? Yaşanan erişim sorununun Türkiye merkezli olup olmadığı araştırılıyor.

Microsoft'un Teams uygulamasının çöküp çökmediği araştırılıyor. Yaşanan erişim sorunu nedeniyle Teams kullanıcıları, internet bağlantıları olmasına karşın, "İnternet yok, bağlantınızı kontrol edip tekrar deneyiniz" şeklinde uyarı mesajı ile karşı karşıya kaldı. Peki, Microsoft Teams çöktü mü? Son dakika Teams'e neden girilmiyor?

MICROSOFT TEAMS ÇÖKTÜ MÜ?

Online eğitim başta olmak üzere, evden çalışma ve uzaktan toplantı ve görüşmeler için yoğun olarak kullanılan Microsoft'un Teams uygulaması çöktü. Yaşanan erişim sorununun Türkiye merkezli olup olmadığı araştırılıyor.

İnternet servislerinde yaşanan erişimi sorunlarını anlık olarak izleyen Down Detector'un canlı haritalarına da durum bu şekilde yansıdı.

Microsoft'un Teams sunucularına bağlantısında yaşanan sorun nedeniyle kullanıcılar uygulamaya bağlanamadı. Yaşanan erişim sorunu nedeniyle Teams kullanıcıları, internet bağlantıları olmasına karşın, "İnternet yok, bağlantınızı kontrol edip tekrar deneyiniz" şeklinde uyarı mesajı ile karşı karşıya kaldı.

Koronavirüs salgını ile birlikte artan uzaktan eğitim ve evden çalışma kapsamında Microsoft'un Teams platformu, Zoom ile birlikte en çok kullanılan uygulamalar arasına girmişti.