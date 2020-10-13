Microsoft'tan Xbox Series X ve Xbox Series S için ilk reklam filmi geldi: Power Your Dreams | Xbox Series X / S fiyat, çıkış tarihi, özellikleri

Microsoft, 1 ay sonra çıkacak olan yeni nesil konsollarının ilk reklam filmini yayınladı. Power Your Dreams başlıklı reklamda ana karakter ise Halo Infinite yıldızı Master Chief. Xbox Series X / S fiyat, çıkış tarihi, özellikleri hakkında merak edilenler. Halo Infinite çıkış tarihi, sistem gereksinimleri ve fiyatı...

Microsoft'un yeni nesil konsolları olan Xbox Series X, Xbox Series S ülkemizde internet üzerinde ön siparişe açılmıştı, kısa sürede tükenen ürünlerden sonra kontrolcü fiyatı da belli olmuştu. Çıkışına 1 ay kadar süre kalan Xbox Series X ve Xbox Series S için reklam filmi de geldi. Reklam filmindeki ana karakter, oyuncuları çok heyecanlandırdı!

XBOX SERIES X/ S POWER YOUR DREAMS REKLAM FİLMİ

Microsoft tarafından üretilen Xbox Series X/ S yeni nesil konsollarına dair ilk reklam filmi geldi. Reklamın ana karakteri Halo Infinite'in merakla beklenen kahramnı Master Chief'i görüyoruz.

Reklam filmi bir oyuncunun koltuğunda oturup kulaklığını takması ve konsolunu çalıştırması ile başlıyor. Oyunların fantastik dünyasına giren oyuncu ile yeni nesil konsolların oldukça sürükleyici olmasına vurgu yapılıyor.

XBOX SERIES X, XBOX SERIES S FİYATI

Kasım ayında satışa sunulacak oyun konsolu için fiyatlar belirlendi.

MICROSOFT XBOX Series X 1TB Black fiyatı 9299 TL

MICROSOFT Xbox Series S 512 GB Oyun Konsolu Beyaz fiyatı 5399 TL

XBOX SERIES X KOLU FİYATI

İnternet üzerinden satışa sunulan Xbox Series X ve Xbox Series S fiyatları da 999,00 TL olarak belirlendi. Fiyat siyah, beyaz ve mavi için de aynı şekilde geçerlidir.

Yurt dışında bu fiyatlar siyah ve beyaz kontrolcü için $59.99/ €59.99 fiyattan satışa sunuldu. Mavi olan kol ise $64.99/ €64.99 olarak listelendi.

Kontrolcü Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10 ve mobil cihazlarda kullanılabilecek.

HALO INFINITE ÇIKIŞ TARİHİ

Xbox'ın yeni nesil konsolları olan Xbox Series X ve Xbox Series S ile çıkacak olan Halo Infinite'in çıkış tarihi Aralaık 2020 olarak açıklandı.

MASTER CHIEF KİMDİR?

Serinin ilk oyunu olan Halo: Combat Evolved ile çok benzeyen tasarımının yanı sıra Master Chief tasarıma çok farklı bir hava eklemiş gibi duruyor. Onun arkasında ise bir Halo yer alıyor. Kapakta aynı zamanda Pelican adlı aracı da görüyoruz.

Kapakta en dikkat çeken, Master Chief'in miğferinden yansıyan The Banished.

HALO INFINITE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Halo Infinite en düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: İntel Core i5-4460 @ 3.2Ghz veya AMD FX- 8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: AMD Radeon R7 260X V3 veya Nvidia GeForce GTX760

Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 12

Halo Infinite önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: İntel Core i7-4790 @ 3.6Ghz veya AMD FX- 8370

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: AMD Radeon R9 FURY 4GB veya Nvidia GeForce GTX980Ti 6GB

Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 12