Microsoft'tan Ücretsiz Dosya Kurtarma Programı: Windows File Recovery (İndir!) Microsoft, biçimlendirilmiş ve bozuk disklerden silinen dosyaları geri getirmek, belgeleri kurtarmak için kullanılabilecek yeni veri kurtarma programını yayınladı.

Microsoft, biçimlendirilmiş ve bozuk disklerden silinen dosyaları geri getirmek, belgeleri kurtarmak için kullanılabilecek yeni veri kurtarma programını yayınladı. Windows File Recovery programı, ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Ücretsiz Veri Kurtarma Programı

Microsoft'un yeni dosya kurtarma programı Windows File Recovery, Microsoft mağazası üzerinden indirilmeye açıldı. Çeşitli nedenlerle kaybolan verileri kurtarmak için kullanılabilecek ücretsiz bir uygulama. Komut satırı aracı, yerel sabit disklerin yanı sıra USB sürücüler ve hafıza kartları gibi çıkarılabilir ortamlardan verileri almak için kullanılabilir.

Windows File Recovery Tool Özellikleri

Komut satırıcı aracı olduğundan, her seviyede kullanıcıya uygun değil. NTFS, FAT, exFAT ve ReFS olarak biçimlendirilmiş sürücülerden dosyaları geri getirmek için kullanılabilen Windows File Recovery, Microsoft tarafından şu şekilde tanımlanıyor: "Önemli bir dosyayı mı sildiniz? Sabit diski tamamıyla mı sildiniz? Bozuk verilerle ne yapacağınızdan emin değil misiniz? Windows File Recovery, kişisel verilerinizi kurtarmanıza yardımcı olabilir. Windows File Recovery, fotoğraflar, belgeler, videolar ve daha fazlasını destekler, verilerinizin kalıcı olarak kaybolmamasını sağlar. Fotoğraf makinesinden veya SD karttan kurtarma mı yapıyorsunuz? NTFS kurtarmanın ötesine geçen, depolama aygıtınızın gereksinimlerini karşılayan Signature modunu deneyin. Bu uygulamanın sabit diskinizden, SSD'nizden (*TRIM ile sınırlı), USB sürücünüzden veya hafıza kartınızdan ihtiyacınız olanı bulmanıza yardımcı olması için ilk tercihiniz olmasına izin verin."

Windows File Recovery Tool İndir

Silinen verilerinizi kurtarmak için Microsoft File Recovery programını aşağıdaki linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz Açıklaması

Kaynak: Tamindir