Microsoft'tan toplantılarda yüz ifadeleri ve vücut dillerini notlandırma patenti için başvuru
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BBC

Microsoft'tan toplantılarda yüz ifadeleri ve vücut dillerini notlandırma patenti için başvuru

01.12.2020 06:57 | Son Güncelleme: 01.12.2020 07:02
Microsoft'tan toplantılarda yüz ifadeleri ve vücut dillerini notlandırma patenti için başvuru

Teknoloji devi Microsoft, toplantılarda çalıyanların yüz ifadeleri ve vücut dillerini gözlemlemek ve “kalite notu” vermek için bir patent başvurusunda bulundu.

Teknoloji devi Microsoft, toplantılarda çalışanların yüz ifadeleri ve vücut dillerini gözlemlemek ve "kalite notu" vermek için bir patent başvurusunda bulundu.

Başvuru dosyasında yer alan belgeler, bu sistemin hem sanal ortamda hem de fiziksel olarak yapılan toplantılarda uygulanabileceğini gösteriyor.

Sistemin çalışması için toplantı odasına çok sayıda gözetleme cihazı yerleştirilmesi gerekiyor.

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Bu da mahremiyet tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Microsoft geliştirdiği başka bir "üretkenlik ölçümü aracı" nedeniyle bu alanda eleştiriliyordu.

Geçen yıl tanıtılan bu sistem, çalışanların Microsoft Office 365 yazılımını ne sıklıkta ve nasıl kullandığına dair verileri yöneticilerle paylaşıyor.

Bu sistemi eleştirenler ise yöneticilerin işlerini bu şekilde gözetleyebileceğine dikkat çekiyor.

Yüz ifadeleri

Şirketler her zaman patentlerini gerçek ürünlere dönüştürmüyor.

Fakat yine de şirketlerin üzerinde çalıştığı alanları gösteriyor ve bir şekilde başka türlü ürünlerin içinde de olsa bunlar hayata geçebiliyor.

Microsoft'un Temmuz ayında başvuruda bulunduğu ve kamuoyuyla yeni paylaşılan patente göre sensörlerin kaydedebileceği veriler şöyle:

Patent belgeleri, işçilerin cep telefonlarının da takip edilerek toplantı sırasında mesajlaşmaları veya internette gezinmelerinin de tespit edilebileceğini gösteriyor.

Microsoft'a göre geliştirilen sistem bütün bu verileri bir araya getirerek toplantının ne kadar verimli olduğu, katılımcıların nasıl duygular hissettiği ve ortamın ne kadar rahat olduğunu gösteren bir "kalite skoru" üretecek.

Veri güvenliği ve mahremiyet alanında kampanyalar yürüten Big Brother Watch'ın direktörü Silkie Carlo, bu sistemin insanların mahremiyetini ihlal edeceğini, çalışan hakları açısından büyük bir gerilemeye yol açacağını söylüyor:

"Bu tip çalışan gözetimleri çalışma ortamlarında çeşitliliği azaltıyor, insanların en verimli olduğu tek tip bir 'normal' çalışma yolu olduğunu öne sürüyor.

"Gözetim teknolojilerinin çoğu bir inovasyon gibi pazarlansa da aslında şartları şaşılacak derecede geriye götürüyorlar.

Bir Microsoft sözcüsü ise mühendislerinin her fikri için patent başvurusu yaptıklarını fakat bunların her zaman gerçek birer ürüne dönüşmediğini söyledi.

BBC

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