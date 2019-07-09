Microsoft'tan Mobil Oyuncuları Sevindirecek Oyun Kumandası

İşletim sistemi piyasasına hakim olan Microsoft, oyun sektöründe de ön planda olmak için tüm imkanları seferber etmiş durumda. En son geçtiğimiz yıllarda duyurulan Project xCloud sistemi kapsamında teknoloji devi, kullanıcıların sahip oldukları Xbox oyunlarını akıllı telefon ve tablet gibi diğer ürünlerde de oynayabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Microsoft şimdi ise bu proje dahilinde oyunların daha kolay bir şekilde yönetilebilmesi için özel oyuncu kumandalarının prototipini üretti. Üretilen bu oyun kumandası, akıllı telefon ve tabletlerin dokunmatik ekranının dez avantajlarını minimalize etmek için geliştirildi.

İşte Microsoft'un ürettiği o prototip oyun kumandası:

Bu model, bir bütün olarak geliyor ve bütünleştiği kısımda şarj edilebiliyor. Ayrılabilen yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Microsoft'un bu kumandası, bu yapısı sayesinde ürünlerin boyutunun önemi olmadan uyum sağlayabiliyor.

Aslında Microsoft, bu projeye 2014 yılında başladı ve ürünün üç boyutlu yazıcılar kullanılarak oluşturulan prototipi nihayet ortaya çıktı. Üstelik bu ürünle ilgili ortaya çıkan tek detay, ürünün prototipinin üretilmiş olması değil. Microsoft, bu oyun kumandasının patentini almış durumda. Bu da ilerleyen dönemlerde bu konsolun seri üretime geçebileceği anlamına geliyor.

Microsoft, ürettiği bu oyun kumandası ile mobil oyun sektörüne adını yazdıracağa benziyor. Peki sizin bu oyun kumandası ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.