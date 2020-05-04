Microsoft'tan 13 ve 15 inç'lik İki Yeni Surface Book

Microsoft'un Surface Book'u hakkındaki son sızıntılar uzun zamandır hevesle beklenen Surface Book 3 ve Surface Go 2'nun detaylarını ortaya koydu.

Microsoft'un Surface Book'u hakkındaki son sızıntılar uzun zamandır hevesle beklenen Surface Book 3 ve Surface Go 2'nun detaylarını ortaya koydu. İşte Microsoft'un 13 ve 15 inçlik yeni Surface Book'ları.

Bu yıl iki yeni Surface Book tanıtmayı planlayan Microsoft, Surface Book 3 ve Surface Book 2 GO modellerini tasarladı. Surface Book 3, Surface Book 2'de olduğu gibi 13 inç (model 1899) ve 15 inç (model 1900) varyantlarda satışa sunulacak.

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Surface Book 3'ün hem 13 inç hem de 15 inç varyantlarındaki yapılandırmaları, 32 GB RAM'e sahip, modeli belirtilmemiş dört çekirdekli Intel Core i7 işlemci (muhtemelen 10. nesil) gücünü alacak.

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2020'nin daha ucuz fiyatlı Surface Book 2 GO modeline gelince de oldukça spesifik Intel m3-8100Y işlemci ve 8 GB RAM yer alıyor. Bu giriş seviyesindeki modelin Windows 10'u çalıştırmak için zar zor kabul edilebilir bir minimum yapılandırmaya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Her iki Surface Book için de uygun zamanı bekleyen Microsoft, normal şartlarda Mart için geliştirme planı ve Mayıs için tanıtım planlarını yürütüyordu. Fakat şu anda ABD'li üretici 2020'nin en azından ilk yarısında Surface Book'u satışa çıkarmayı düşünüyor.