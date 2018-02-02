Microsoft'ta İşler Yolunda

Microsoft, 2017'nin dördüncü çeyreği için finansal tablosunu yayınladı. Firma, bir önceki senenin çeyreğine göre %12 kar artışı elde ederek 28.9 milyar dolar gelir elde etmiş görünüyor. "Verimlilik ve İşletme Süreçleri" departmanında Office, güçlü büyüme gösterdi ve Office ticari ürünleri ve bulut hizmetlerinde %10 büyüme görüldü. Office 365 ticari geliri %41 artış gösterirken, Office ticari ürünleri %16 düştü.

İLGİLİ HABER PowerPoint dosyalarını açın!

Office 365 tüketicileri de 29.2 milyon kayıtlı kullanıcıya yükseldi, önceki çeyrekte bu sayı 28 milyondu. Office tüketici ürünleri ve bulut hizmetleri %12 büyüdü.

İLGİLİ HABER Microsoft'tan büyük bomba geliyor

"More Personal Computing" departmanında bulunan Windows, Surface, Xbox, arama gibi ürün ve hizmetler ise toplam gelir olarak %2 büyüme gösterdi.

Son olarak, telefon gelirleri halen önemsiz olarak gösteriliyor çünkü Windows Phone'ların durumu malum...