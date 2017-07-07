Microsoft'ta Büyük İşten Çıkarma

Microsoft, buluta odaklanmak üzere geçirdiği yeniden yapılanma süreci kapsamında binlerce kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. İşten çıkarmalar en çok satış gücünü etkileyecek.



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CNBC'nin haberine göre firmanın tüm satış çalışanlarının yüzde 10'u işten çıkarılacak (3.000 kişi). Microsoft, tam olarak kaç kişiyi işten çıkaracağını ise açıklamadı. Firmada bu tür kapsamlı bir işten çıkarmanın yaşanacağı bir süredir konuşuluyordu.



Microsoft'un buluta odaklanmak istemesinin nedenlerinden biri, Amazon ve Google gibi rakiplerinin karşısında bir büyüme şansı görmesi. Firmanın bulut ve sunucu işi son dönemde önemli karlar elde etti. Sadece Azure'un gelirlerinin geçtiğimiz çeyrekte yüzde 93 arttığını biliyoruz.



