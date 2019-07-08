Microsoft, Stranger Things Temalı Windows 1.11'i Yayınladı

Microsoft, geçtiğimiz hafta orijinal Twitter hesabı üzerinden Windows'un eski sürümlerinin gösterildiği bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım, şirketin bugüne kadar ürettiği Windows sürümlerini gösteriyor, takipçilerine nostaljiyı yaşatıyordu. Hatta şirket, bu paylaşımla yetinmeyip profil fototğrafını da Windows 1.0'ın logosu yaptı.

İlk başta bunun sadece bir video olduğu düşünüldü, altından herhangi bir şey aranmadı. Ancak şirketin neden böyle bir paylaşım yaptığı, dün akşam saatlerinde belli oldu.

Paylaşılan bu nostaljik videonun nedeni, Netflix'in sevilen dizilerinden Stranger Things'ti. Windows 1.11, Windows 10 içerisinde çalışabilen özel bir sürümdü. Bu sürüm özel bir açılış ekranına ve oyunlara sahipti.

Windows 1.11, Microsoft Store üzerinden ücretsiz olarak sunuluyor. 775 megabyte'lık bu dosyayı indirdiğiniz zaman kendinizi, Stranger Things dizisini konu edinen kasaba olan Hawkins'te buluyor ve gizemleri çözmeye çalışıyorsunuz.

Ancak Windows 1.11, şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri üzerinden indirilebiliyor. İndirme bağlantısına buradan erişebileceğiniz Windows 1.11, ilerleyen dönemlerde başka ülkelerde de kullanıma sunulacak mı, henüz bilinmiyor.