Microsoft Store'da Yeni Sekme

Microsoft Store'a göre bugün Edge için sadece 98 eklenti sunuluyor. Binlerce eklentiyi destekleyen Firefox ve Chrome'un karşısında Edge'in eklenti sayısı, sönük görünüyor.

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Bunun Edge'in çok daha yeni bir web tarayıcısı olması gibi nedenleri var ve Microsoft, sadece en üst kalitedeki eklentileri mağazasına kabul ediyor. Firma bu yüzden eklentileri biraz daha önce çıkarmak istiyor olabilir.

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Bazı kullanıcılar, Microsoft Store'da Edge eklentilerine özel bir sekme görmeye başladıklarını söylüyorlar. Edge eklentileri daha önce sayfanın biraz altında, "Edge Extensions" başlığı altında görünüyordu.

Yeni sekme, seçilmiş birkaç eklentiyi "Verimlilik", "Alışveriş" gibi işlevlerine göre ayırıyor. En üstte ise yeni çıkan eklentilere ait bir kategori bulunuyor.

Test aşamasındaki sekmenin Insider programına özel olmadığı, sekmenin hem programa dahil olanlarda, hem de olmayanlarda görünebildiği anlaşılıyor. Biz kendi denememizde yeni sekmeyi göremedik. Firma, böyle sekmenin işe yarayıp yaramayacağını test ediyor da olabilir. Bu durumda sekme ilgi çekmezse, daha fazla kullanıcıya açılmayabilir.