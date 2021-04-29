Microsoft Store'da oyun satışlarından tasarlayıcıların kazandığı gelir oranı %88 oluyor

Microsoft, PC'deki mağazasını kuvvetlendirmek için yenilikler yapmaya devam ediyor. Microsoft daha güçlü olabilmek adına PC mağazasında oyun sağlayıcılarının payını artırıyor.

Microsoft daha güçlü bir konuma gelebilmek adına yoluna dolu dizgin devam ediyor. Kullanıcılarının karşısına daha iyi bir şekilde çıkmak için PC'deki mağazasını iyileştirme kararı aldı.

Microsoft Store'da satışa sunulan tüm PC platformu oyunlarında tasarlalyıcı ve geliştirici firmaya giden gelir oranının %70'den %88'e çıkarıldığı duyuruldu.

Böylece oyunu hazırlayanlar oyun satışlarından daha fazla para kazanacak. Microsoft da her bir oyunun satışlarından elde edilen gelirin %12'sini alacak.

Yeni gelir dağılımı oranları 1 Ağustos 2021'dan itibaren uygulamaya girecek.

Bugün Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda 3000'den fazla geliştiricilerin katıldığı ankette geliştiricilerin %97'si Steam gibi oyun platformlarının %70'e %30 gelir dağılımının adaletli olmadığı yönünde oy kullandı.

Ayrıca Microsoft önümüzdeki aylarda yeni bir Xbox Game Pass PC uyglumasının hayata geçireleceğini açıkladı. Geliştirilmiş kurulum ve daha hızlı indirmeler sunmuş olacak.