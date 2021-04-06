Microsoft Store'da Bahar indirimleri başladı

Microsoft, beklenen Microsoft Store Bahar indirimi kampanyasını başlattı. Microsoft Bahar İndirimlerinde alabileceğiniz oyunlar neler?

Microsoft, beklenen Microsoft Store Bahar indirimi kampanyasını başlattı. Birçok popüler oyunun fiyatında yüzde 70'e varan indirimler var.

Bahar İndirimi kapsamında indirime giren oyunlar arasında Forza Horizon 4 , Assassin's Creed Valhalla, NBA 2K21, Watch Dogs Legion ve FIFA 21 gibi birçok popüler yapım da yer alıyor. Kampanya 15 Nisan 2021 tarine kadar sürecek.

İndirime giren oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros