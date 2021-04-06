Microsoft Store'da Bahar indirimleri başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Microsoft Store'da Bahar indirimleri başladı

Playerbros - Haberler | Gamegar
Microsoft Store'da Bahar indirimleri başladı

Microsoft, beklenen Microsoft Store Bahar indirimi kampanyasını başlattı. Microsoft Bahar İndirimlerinde alabileceğiniz oyunlar neler?

Microsoft, beklenen Microsoft Store Bahar indirimi kampanyasını başlattı. Birçok popüler oyunun fiyatında yüzde 70'e varan indirimler var.

Bahar İndirimi kapsamında indirime giren oyunlar arasında Forza Horizon 4 , Assassin's Creed Valhalla, NBA 2K21, Watch Dogs Legion ve FIFA 21 gibi birçok popüler yapım da yer alıyor. Kampanya 15 Nisan 2021 tarine kadar sürecek.

İndirime giren oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cansu Dere Ahmet Kural İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Caner Erkin Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Microsoft Store'da Bahar indirimleri başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 12:39:44. #1.16#
title