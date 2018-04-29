Microsoft Son 10 Yılın En İyi Büyüme Performansına Çok Yakın

Microsoft Oyuna Geri Dönüyor.



Microsoft Son 10 Yılın En İYİ Yıllık Büyüme Performansına Çok Yakın.

Microsoft'un Bulut operasyonları şirket karlılığını giderek artırıyor. Son iki çeyrek arasındaki rakamlarda büyüme Yüzde 35'lere geldi. Bu haliyele şirket 10 yıllık bir aradan sonra en büyük yıllık büyüme performansını göstermeye çok yakın.

2018 ilk çeyrek rakamlarını açıklayan Microsoft 26,8 Milyar Dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Tahminlerin 1.5 Milyar dolar üzerinde gerçekleşen bu büyümede dikkat çeken bir ayrıntı var.

Microsoft Surface yatırımı karlılık olarak yüzde 32'lik bir başarı elde etti. Görünen o ki büyüyen bulut operasyonları yanında yeni donanımın da büyüme hızı heyecan verici. Surface işi şirkete 1.1 Milyar Dolar gelir getirdi.

Satışların 831 milyon dolara düştüğü geçen yıla göre yüzde 32 arttış var. Şirketin bulut işi de geçen yıla göre yüzde 17 büyüdü.

Microsoft 2018 ilk Çeyrek Gelirleri!



Büyük Ölçekte bir büyüme şirketi olma hedefleri doğrultusunda ağır yatırımların yapıldığı (bunda LinkedIn'in satın alınması da yer alıyor) bir dönemden geçen şirket; bunun meyvelerini toplamaya başladı. Microsoft CFO'su Amy Hood, şirketin daha büyük bir satış gücü oluşturmasında bunlar önemli rol oynadı.

Şirketin en iyi performans gösteren işi Microsoft'un ticari bulut operasyonları oldu ve yüzde 58 ciro artışı kaydetti. Aralarında Office 365 üretkenlik servisi, Azure bulut platformu ve Dynamics 365 bulut uygulamalarının da bulunduğu bu ürünler, 6 milyar dolar ciro ederek şirketin bu çeyrekteki gelirlerinin yüzde 22'sini oluşturdu.

Microsoft'un en iddialı ürünlerinden Azure, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 93 ciro artışı göstererek, Amazon Web Services'ın ardından dünyanın en büyük ikinci kamusal bulut bilişim platformu konumunu güçlendirdi.

Azure'un her bir katmanında büyüme yaşandığına ve bunun devam etmesini beklediklerini belirten Microsoft CEO'su Satya Nadella;

"Henüz daha bulut dönüşümünün erken aşamalarındayız." dedi ve şirketin önce düşük marjlı servislere, sonrasında ise daha kazançlı bulut servislerine odaklanacağını söyledi.

Bir dönem Microsoft'un ana işi olan Windows ise geride kalan çeyrekte şirket gelirlerinin yüzde 17'sini oluşturdu.

İlk çeyrekte gelirini yüzde 17 artırarak 26,8 milyar dolara yükselten Microsoft'un brüt karı ise yüzde 16 artışla 17,6 milyar dolar olarak açıklandı.

Microsoft hisseleri bu yıl içerisinde yüzde 38 değerlendi.

Microsoft

https://www.teknotalk.com/microsoft-son-10-yilin-en-iyi-yillik-buyume-performansina-cok-yakin-63491/