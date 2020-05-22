Microsoft Solitaire 30. Yılında 35 Milyon Oyuncuya Sahip
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Microsoft Solitaire 30. Yılında 35 Milyon Oyuncuya Sahip

Microsoft'un Solitaire oyunu bugün 30. yaşını kutluyor. Microsoft, bir gün içinde tamamlanan Microsoft Solitaire oyunlarının çoğunun dünya rekoruna ulaştığını belirtiyorken

Microsoft Solitaire 30. Yılında 35 Milyon Oyuncuya Sahip
22.05.2020 21:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 21:48

Microsoft'un Solitaire oyunu bugün 30. yaşını kutluyor. Microsoft, bir gün içinde tamamlanan Microsoft Solitaire oyunlarının çoğunun dünya rekoruna ulaştığını belirtiyorken Microsoft'a göre aylık 35 milyon kişi hala Solitaire oynuyor.

Microsoft Solitaire ilk olarak 1990'da Windows 3.0'ın bir parçası olarak dahil edildi ve kullanıcılara mouse kullanımı öğretmek için tasarlandı. Sanal kartları alıp yerine bırakmak bugün hala işletim sisteminin birçok bölümünde kullandığımız sürükle ve bırak mantığının temelini oluşturuyor.

Solitaire ayda 35 milyon defa oynanıyor

Başlangıçta Windows Solitaire olarak bilinen Microsoft Solitaire yirmi yıldan uzun bir süredir Windows'un her sürümünde gönderildiği için dünyanın en çok oynanan oyunlarından olmayı başardı. Bu, bir milyardan fazla Windows bilgisayara gönderildiğini ve 2012'de Windows 8'in piyasaya sürülmesiyle Windows'un özel bir parçası olmayı bıraktığı anlamına geliyor.

Geçtiğimiz yıl Dünya Video Oyunları Onur Listesi'ne bile girmeyi başaran Solitaire, 65 dil seçeneğiyle 200'den fazla pazarda oynandı. İlk büyük güncellemesini 2012 yılında geri alan ve Windows 8'den bağımsız bir uygulamaya kaldırılan kart oyunun, Xbox Live entegrasyonu ve hatta zorluk seçme yeteneğine sahip olduğunu belirtelim.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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