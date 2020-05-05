Microsoft Sanal Asistanında Önemli Bir Değişiklik Yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Microsoft Sanal Asistanında Önemli Bir Değişiklik Yapıldı

Microsoft Sanal Asistanında Önemli Bir Değişiklik Yapıldı
05.05.2020 21:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 21:44

ABD'li yazılım devi Microsoft sanal asistanda önemli bir değişiklik yapma kararı aldı.

ABD'li yazılım devi Microsoft sanal asistanda önemli bir değişiklik yapma kararı aldı. Şirketin sanal asistanında yeteri kadar popülerlik elde edememesi değişiklik yapmasına neden oluyor. İşte yeni değişiklik ile ilgili merak edilenler.

Microsoft tarafından en çok ilgi gösterilen hizmetlerden birisi de sanal asistan Cortana oldu. Apple Siri ve Google Asistan gibi hizmetler ile mücadele eden bu platform Microsoft'un bir zamanlar gözdesiydi. Şirket yoğun çalışmalar sonucunda bu platformu önemli bir noktaya kadar getirdi. Hatta kullanıcılar "Hey Cortana" diye seslendiklerinde cevap alabiliyordu.

Microsoft sanal asistandan memnun değil

İlk kez 2014 yılında piyasaya sürülen Microsoft sanal asistanı Cortana için büyük harcamalar yapıldı. Microsoft Cortana'yı güncelleyen geliştiriciler, sesli asistanın "2.2004.22762.0" kodlu beta sürümünde önemli bir değişikliğe yer verdi. Bu özellikle birlikte "Hey Cortana" dediğinizde herhangi bir cevap alamayacaksınız.

Sanal asistanın Microsoft ile ilgili birçok hizmete ulaşılması konusunda büyük bir kısayol oluşturduğu biliniyordu. Ayrıca Apple ve Google ile mücadele etmenin en kolay yollarından birisi de bu sanal asistan sistemini geliştirmekti. Ne yazık ki Microsoft rekabet ile ilgili büyük sorunlar yaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda sanal asistanları kıyaslayan bir deneysel çalışma yapılmıştı. Bu çalışmalarda Microsoft Cortana en kötü sanal asistanlar içerisinde yer aldı. İlerleyen zamanlarda Microsoft belki yeniden Cortana ile ilgili aktifleştirme çalışmaları yapabilir. Şimdilik şirket bu güncellemesinde asistan özelliğini kısıtladı. Microsoft tarafından geliştirilen bu sanal asistan ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Haber
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haber
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Haber
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti Haber
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen 'monoklonal antikor' geliştirdi Haber
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haber
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor
İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor
İstanbul'un en güncel koronavirüs haritası: 10 ilçe 49 mahallede yüksek risk var
İstanbul'un en güncel koronavirüs haritası: 10 ilçe 49 mahallede yüksek risk var
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Kumar baskınında yakalanmak istemeyen şahıs, ağaca çıktı
Kumar baskınında yakalanmak istemeyen şahıs, ağaca çıktı
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Gizli kahramanlar veresiye defterlerini kapattı, yoksulların yüzü güldü
Gizli kahramanlar veresiye defterlerini kapattı, yoksulların yüzü güldü
Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu
Son Dakika: İngiltere, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusunda bulundu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusunda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Ozan Güven Bülent Ersoy Gülşen Yüksel
Spor Ali Koç Fatih Terim Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Ankara Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Microsoft Sanal Asistanında Önemli Bir Değişiklik Yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 22:00:41. #1.15#
title