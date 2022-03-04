Microsoft, Rusya'da satışlarını durdurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Microsoft, Rusya'da satışlarını durdurdu

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
 - Güncelleme:
Microsoft, Rusya'da satışlarını durdurdu

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, Rusya'daki tüm ürün ve hizmet satışlarını askıya aldığını duyurdu.

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, Rusya'daki tüm ürün ve hizmet satışlarını askıya aldığını duyurdu.

Microsoft Başkanı Brad Smith, konuya ilişkin blog yazısında, Ukrayna'daki savaştan üzüntü duyduklarını ve Rusya'nın "haksız, sebepsiz ve hukuksuz işgalini" kınadıklarını belirtti.

Smith, "Bugün Rusya'da Microsoft ürün ve hizmetlerinin tüm yeni satışlarını askıya alacağımızı duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere hükümetleriyle koordinasyon içinde olduklarına işaret eden Smith, hükümetlerin yaptırım kararlarına uygun olarak Rusya'daki işlerinin birçok kısmını durdurduklarını kaydetti.

Microsoft, hafta başında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına tepki olarak Rus devlet televizyon ağı RT'nin mobil uygulamalarını Windows App Store'dan kaldıracağını ve Rus devlet destekli medyadaki reklamları yasaklayacağını duyurmuştu.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Avrupa Birliği, Microsoft, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title