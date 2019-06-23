Microsoft, Outlook Mobile'a Reklam Özelliği Getiriyor

Microsoft, belki de birçok kullanıcısını kızdıracak olan yeni bir özelliği Outlook Mobile uygulamasına getirdi. Yapılacak olan güncellemeyle birlikte kullanıcılar, bundan sonra Outlook Mobile uygulamalarında reklamlarla karşılaşacak.

Bu yenilik Microsoft'un Outlook uygulamasına ilk reklam yerleştirmesi değil. Geçtiğimiz sene, Microsoft'un Office 365 abonesi olmayan kullanıcılara reklam göstereceği yönünde haberler çıkmıştı ancak Microsoft, bunun deneysel bir özellik olduğunu tüm kullanıcılara yansıtma niyetlerinin olmadığını söylemişti.

Şu an için Outlook Mobile'da yer alan reklama dair Microsoft'tan bir açıklama gelmedi. Şu an için reklamlardan sağa ya da sola kaydırarak kurtulabiliyorsunuz ancak Microsoft, reklam konusunda kararlıysa bu reklamları kalıcı hale getirebilir.