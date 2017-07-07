Microsoft Onu da Açtı!

Microsoft'un açık kaynak kodlu yazılıma eskisinden çok daha fazla önem verdiğini biliyoruz. Firma en büyük yazılımlarını açık kaynak kodlu hale getirmeyi düşünmese de, Ardunio'ya özel Visual Studio Code uzantısını açık kaynak kodlu hale getirdi.



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2015'te duyurulan Visual Studio Code, birden fazla platformda çalışabilen, hafif bir kod düzenleyicisi. Arduino'ya yönelik Visual Studio Code uzantısı ise Nesnelerin İnterneti uygulamaları geliştirirken karşılaşılan zorlukları aşmak üzere Visual Studio IoT Tooling takımı tarafından geliştirilmişti. Resmi Arduino IDE'sinin (entegre geliştirme ortamı) tasarımını örnek alan uzantı, şu özellikleriyle öne çıkıyor:









Arduino taslakları için IntelliSense ve sözdizimi vurgulama.



Taslakları Visual Studio Code içerisinde doğrulama ve karşıya yükleme.



Dahili pano ve kitaplık yöneticisi.



Dahili örnek listesi.



Otomatik Arduino projesi iskelesi oluşturma.



Entegre Arduino hata ayıklama.



Microsoft, eklentiden faydalanabilmek için geliştiricilerin Arduino IDE 1.6.x veya üzerini yüklemelerinin gerektiğini vurguluyor. Firma, IDE'nin Windows Store sürümünün sandbox benzeri yapısı nedeniyle şu an için uyumsuz olduğunu da belirtiyor.



Microsoft, Arduino uzantısını Visual Studio mağazasından indirmeyi ve GitHub'daki geliştirmeye aktif olarak katılmanızı öneriyor.



Kaynak: Chip.com.tr