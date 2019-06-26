Microsoft, OneDrive Hizmetine Fazladan Güvenlik Adımları Ekliyor

Microsoft, OneDrive servisinde güvenlik endişesi sebebiyle kullanmaktan kaçınan potansiyel kullanıcıların dikkatini çekebilmek için bazı değişiklikler yaptı. Şirket, ayrıca Office 365 kullanıcıları için fiyatlandırmasında ve depolama alanında da çeşitli düzenlemelere gitti ancak en çok dikkat çeken şey, güvenlikte yapılan değişiklikler oldu.

Microsoft'a göre OneDrive, özel bir depolama alanı olan OneDrive Personal Vault içerisinde veri depolayabilme özelliğiyle geliyor. Personal Vault (Kişisel Depo) içerisindeki veriye ulaşmak için ek doğrulama adımları da gerekiyor.

Microsoft tarafından yapılan açıklamada fazladan eklenen doğrulama adımı arasında parmak izi, yüz tanıma, PIN, e-posta ya kısa mesajla gönderilecek kod gibi önlemler bulunuyor. Ayrıca Personal Vault, Microsoft Authenticator uygulaması vasıtasıyla da açılabiliyor.

Dosyalar, geçiş sırasında ya da kalanında şifreli olarak saklanıyor. Personal Vault dosyaları, kendi bilgisayarınızda bulunan BitLocker ile şifrelenmiş bölgeden kopyalanıyor. Personal Vault, ayrıca "inaktif" olarak geçen bir süre sonrasında cihazı da yeniden kilitliyor. Bu servis, ilk olarak Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada'da kullanıcıların hizmetine sunulacak ardından yıl sonuna kadar her yerde aktif hâle getirilecek.

OneDrive'ın ülkemizdeki fiyatlandırmasına bakıldığında aylık 9 TL karşılığında 50 GB depolama alanı sunuyor. Office 365 Bireysel seçeneğinde yılda 359,99 TL'ye 1 TB'lık bir depolama seçeneği sağlıyor. Office 365 Ev seçeneğindeyse yıllık 479,99 TL'ye kişi başı 1 TB olmak üzere 6 TB'lık depolama seçeneği sunuyor.