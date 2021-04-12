Mİcrosoft Nuance'ı 19.7 milyar dolara alacağını doğruladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mİcrosoft Nuance'ı 19.7 milyar dolara alacağını doğruladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Mİcrosoft Nuance'ı 19.7 milyar dolara alacağını doğruladı

Microsoft Corporation, ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance Communications şirketini, borçlarıyla birlikte toplam 19.7 milyar dolara satın alacağı yolundaki haberleri doğruladı.

Microsoft Corporation, ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance Communications şirketini, borçlarıyla birlikte toplam 19.7 milyar dolara satın alacağı yolundaki haberleri doğruladı.

Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre, satın alma işlemi tamamlanınca, şirketin, sağlık sağlayıcı sektör alanındaki "toplam kullanılabilir pazar" olarak da adlandırılan "toplam adreslenebilir pazarı" yüzde 100 büyüyerek yaklaşık 500 milyar dolara yükselecek. Microsoft açıklamasına göre, tüm satın alma işleminin 2021 sonunda tamamlanmış olması bekleniyor.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, satın almaya ilişkin açıklamada, "Nuance, sağlık hizmeti sunum alanında yapay zeka katmanını sağlıyor ve kurumsal yapay zekanın gerçek dünyadaki uygulamasına  öncülük yapıyor ... İş ortağı ekosistemimizle birlikte, daha iyi sürüş için her yerde profesyonellere, daha anlamlı bağlantılar oluşturmak için gelişmiş yapay zeka çözümlerini sunacağız" dedi.ABD Massachusettes merkezli Nuance daha önce, Apple'ın sanal asistanı Siri'nin ses tanıma sistemini geliştirmişti. Nuance, sağlık hizmetlerinden otomotiv sektörüne kadar çeşitli sektörler için yazılımlar yapıyor.Konuşma tanımayı gelişmiş doğal dil işleme ile birleştiren bir uygulama olan Siri, mobil cihazlarda yapay zeka kullanarak, yazılımın konuşmaları ve taleplerini anlamasına olanak sağlıyor.Nuance, ticari büyük ölçekli konuşma uygulaması işindeki rakibi ScanSoft ile Ekim 2005'te birleşti. ScanSoft, o dönemde en büyük rakibi olan Nuance'ı satın aldıktan sonra, iki şirket "Nuance Communications" adı altında birleşti.Microsoft, Nuance'ı satın alması halinde 2016 yılında 26.2 milyar dolar karşılığında aldığı LinkedIn'den bu yana ikinci büyük satın almasını yapmış olacak.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ece Erken Burak Deniz Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Diego Muslera Ersun Yanal Ali Palabıyık Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mİcrosoft Nuance'ı 19.7 milyar dolara alacağını doğruladı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 17:33:40. #1.14#
title