Mİcrosoft Nuance'ı 19.7 milyar dolara alacağını doğruladı

Microsoft Corporation, ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance Communications şirketini, borçlarıyla birlikte toplam 19.7 milyar dolara satın alacağı yolundaki haberleri doğruladı.

Microsoft Corporation, ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance Communications şirketini, borçlarıyla birlikte toplam 19.7 milyar dolara satın alacağı yolundaki haberleri doğruladı.

Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre, satın alma işlemi tamamlanınca, şirketin, sağlık sağlayıcı sektör alanındaki "toplam kullanılabilir pazar" olarak da adlandırılan "toplam adreslenebilir pazarı" yüzde 100 büyüyerek yaklaşık 500 milyar dolara yükselecek. Microsoft açıklamasına göre, tüm satın alma işleminin 2021 sonunda tamamlanmış olması bekleniyor.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, satın almaya ilişkin açıklamada, "Nuance, sağlık hizmeti sunum alanında yapay zeka katmanını sağlıyor ve kurumsal yapay zekanın gerçek dünyadaki uygulamasına öncülük yapıyor ... İş ortağı ekosistemimizle birlikte, daha iyi sürüş için her yerde profesyonellere, daha anlamlı bağlantılar oluşturmak için gelişmiş yapay zeka çözümlerini sunacağız" dedi.ABD Massachusettes merkezli Nuance daha önce, Apple'ın sanal asistanı Siri'nin ses tanıma sistemini geliştirmişti. Nuance, sağlık hizmetlerinden otomotiv sektörüne kadar çeşitli sektörler için yazılımlar yapıyor.Konuşma tanımayı gelişmiş doğal dil işleme ile birleştiren bir uygulama olan Siri, mobil cihazlarda yapay zeka kullanarak, yazılımın konuşmaları ve taleplerini anlamasına olanak sağlıyor.Nuance, ticari büyük ölçekli konuşma uygulaması işindeki rakibi ScanSoft ile Ekim 2005'te birleşti. ScanSoft, o dönemde en büyük rakibi olan Nuance'ı satın aldıktan sonra, iki şirket "Nuance Communications" adı altında birleşti.Microsoft, Nuance'ı satın alması halinde 2016 yılında 26.2 milyar dolar karşılığında aldığı LinkedIn'den bu yana ikinci büyük satın almasını yapmış olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı