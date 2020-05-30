Microsoft, MSN sitesi için haber seçimini gazeteciler yerine yapay zekaya yaptıracak
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Microsoft, MSN sitesi için haber seçimini gazeteciler yerine yapay zekaya yaptıracak

Teknoloji şirketi Microsoft, internet sitesi MSN için çalıştırdığı gazeteciler yerine haber seçimi için yapay zeka programı kullanacak.

Microsoft, MSN sitesi için haber seçimini gazeteciler yerine yapay zekaya yaptıracak
30.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:57

Teknoloji şirketi Microsoft, internet sitesi MSN için çalıştırdığı gazeteciler yerine haber seçimi için yapay zeka programı kullanacak.

Seattle Times'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Microsoft, bugün gazeteciler tarafından yürütülen çeşitli yayın organlarından haber, manşet ve fotoğraf seçimini, yapay zeka programına yaptırmayı planlıyor.

Microsoft'tan yapılan açıklamada, "Diğer şirketler gibi biz de işimizi düzenli olarak değerlendirmeden geçiriyoruz. Bu zaman zaman bazı yerlere daha fazla yatırımla, bazılarının yeniden düzenlenmesiyle sonuçlanabilir. Bu kararlar, mevcut salgının sonucu değil." ifadesi kullanıldı.

Şirket diğer teknoloji firmaları gibi internet sitesinde içeriklerini kullanmak için haber kuruluşlarına ödeme yapıyor. Bu haberlerin seçimi ve nasıl sunulacağına karar vermeleri için de gazetecilerle çalışıyor.

Seattle Times, Microsoft'un kararıyla haziran sonunda 50 sözleşmeli haber yapımcısının işini kaybetmiş olacağını, tam zamanlı ekibin çalışmaya devam edeceğini yazdı.

Bu yapımcılardan biri, gazeteye yaptığı açıklamada, "Makinelerin yerimizi alacağını düşünmek moral bozucu ama elden gelen bir şey yok." dedi.

İşlerini kaybeden bazı gazeteciler de yapay zekanın, editoryal yönergeleri tam anlamıyla anlayamayabileceği ve uygunsuz haberleri siteye koyabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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