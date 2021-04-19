Microsoft, Malezya'da veri merkezleri kurmak için 1 milyar dolar yatırım yapacak

KUALA Amerikan teknoloji şirketi Microsoft, Malezya'da veri merkezleri kurmak üzere ülkeye 1 milyar ABD doları yatırım yapmak için Malezya hükümetiyle anlaşmaya vardı.