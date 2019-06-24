Microsoft Launcher 5.5 Yayınlandı: İşte Yenilikler

Android için inşa edilen Microsoft Launcher, geçtiğimiz ay başlayan beta sürecinin tamamlamasının ardından güncellendi. 5.5 versiyonuyla birlikte önemli değişikliklere şahit olduğumuz başlatıcı, yıllardır piyasada olan başlatıcılar ile aynı seviyeye gelmiş durumda.

Yeni versiyonda uyarlanabilir ikonlar, tüm Android kullanıcılarına açılmış oluyor. Yani kullanılan temaya veya yapılan seçimlere göre ikonlar kare, daire ya da oval köşeli kare olabiliyor. Ayrıca ekranın alt kısmında bulunan ikonlar da isteğe bağlı olarak gizlenebiliyor.

Güncelleme ile birlikte bildirim noktaları için destek, Microsoft iş/okul hesapları için daha hızlı görev kartı senkronizasyonu, ana ekran kilitliyken kısayol tuşlarına erişimi sağlayan yenilikler de Microsoft Launcher'a eklenmiş oldu.

Versiyon 5.5, bütün kullanıcılar için yeterince stabil olduğunu ispatladığında Microsoft, 5.6 için beta çalışmalarına başlayacaktır. Uygulamaya bir şans vermek isterseniz, aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz.