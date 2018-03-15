Microsoft "Korsan" Kripto Para Madenciliğini "Artan Tehlike" Kategorisine Aldı

Microsoft tarafından paylaşılan bir makaleye göre, fidye yazılım tehlikesinin azalmasıyla, kötücül kripto para madenciliği "artan tehlike" kategorisine alındı.

Microsoft tarafından paylaşılan makalede, kurumlara ait bilgisaayarlarda gerçekleştirilen kripto para madenciliğinin 2017 Aralık ve 2018 Ocak ayları arasında iki katına çıktığı duyuruldu.

Microsoft yetkililerine göre, bu durum bilgisayar korsanlarının artık fidye yazılımlar yerine korsan madencilik yaptığı anlamına gelebilir.

Microsoft'a göre, tarayıcıların belirli adreslere ulaşmaya çalıştıklarında çalışmaya başlayankripto para korsanlığı en yüksek artışın görüldüğü alan.

Bunun yanı sıra belirli korsan yazılımlar kullanılarak, kişisel bilgisayarlar her yeniden başlatıldığında kripto madenciliği işlemi yapmak üzere kullanılan yazılımlar otomatik olarak başlatılabiliyor.

Makaleye göre, kripto para madenciliği korsanlığı son derece yoğun bir işlem olduğu için bazı bilgisayarların kullanılamaz hale gelmesine sebep olabiliyor.

Microsoft, Mart ayı başında büyük bir saldırıyı engellediğini duyururken, bu engellemelerin, kullanıcılar benzer programları kendi kişisel çıkarları için de kullanıyor olabildiği için, hangi işlemlerin geçerli, işlemler hangi işlemlerin korsanlıkla ilgili olduğunun belirlenmesinin karmaşık bir analiz gerektirdiği belirtildi.

Kosran kripto para madenciliğini araştıran bir diğer şlirket olan Citizen Lab ise, geçtiğimiz hafta Türkiye ve Mısır'da gerçekleştirilen ulusal çapta bir saldırı tespit ettiğini duyurdu.

Ekim ayında yayınlanan bir rapora göre ise dünya çapında 1.5 milyon bilgisayar kötücül kripto para madenciliği programıyla istila edilmiş durumda.